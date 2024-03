Dos concursantes de 'Atrapa un millón' pierden todo el dinero en la primera pregunta.

'Atrapa un millón' recibió en su entrega del pasado sábado, 2 de marzo, a dos de las concursantes más fugaces de la historia del formato. Laura e Itziar, amigas desde hace 20 años, entraron en plató dispuestas a llevarse la máxima cantidad de dinero posible. Lo que ninguna de ellas podía imaginarse era que el todo premio iba a esfumarse en solo unos minutos.

Las concursantes se enfrentaron a una primera pregunta relacionada con la cocina. "¿Cuál tiene la sepia entre sus ingredientes?", planteó el programa de Antena 3, ofreciendo cuatro respuestas posibles: una de chocos fritos, dos de patatas bravas, tres de arroz con costra y cuatro cañas.

Tras descartar rápidamente las patatas bravas y las cañas, las amigas optaron por ir moviendo todo el dinero a la opción del arroz con costra. "Los chocos son calamares fritos", reflexionó una de ellas. "En caso de duda, dividid", les aconsejó Juanra Bonet. Sin embargo, decidieron concentrar los fajos de billetes en una única trampilla.

"Habéis dudado al final y habéis decidido no dividir", comentó el presentador después de que el tiempo se agotara, lo que generó cierta inquietud en las concursantes: "Ya no tiene solución, ya no podemos hacer nada". "Puede ser el programa más corto de la historia", bromearon antes de descubrir que estaban en lo cierto.

Instantes después presenciaron cómo el millón de euros caía por la trampilla, lo que puso fin a su participación en el programa. "No me lo puedo creer. ¿Por qué hemos hecho esto?", lamentaron antes de que Juanra Bonet explicara la respuesta: "Los chocos fritos son una tapa típica preparada con sepia rebozada y frita".