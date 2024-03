Bombazo, María Patiño anuncia que volverá a la televisión: "Me han dado la gran oportunidad"

María Patiño ha sido desde hace muchos años, una de las caras más conocidas de Telecinco. Y es que la periodista ha sido presentadora tanto de Sálvame como del Deluxe, además de contar con un programa a su medida como era Socialité, el programa de corazón de Telecinco. Pero la ruptura de la productora para la que trabajaba, La Fábrica de la Tele, con Telecinco, provocó su salida de la cadena, siendo su última aparición en televisión como presentadora de Socialité a finales del año pasado. Pues tres meses después, María Patiño anuncia que volverá a la televisión: "Me han dado la gran oportunidad".

Y es que, desde que no está en televisión, María Patiño se ha volcado mucho más en las redes sociales donde realiza diversas publicaciones. En una de estas últimas, la periodista asegura que "me ha dado la gran oportunidad de tener tiempo, he decidido invertir ese tiempo en lo más beneficioso que tengo, yo. Estoy en un proceso de cambios internos y externos. Volveré y será mi mejor versión. Nunca pensé que el tiempo en fundamental para renacer".

Publicación de María Patiño. / Instagram de María Patiño @mariapatino1508

Y de este modo, María Patiño confirma en que volverá a la televisión, aunque de momento no dice ni cuándo ni como, así que habrá que esperar.

Socialité

Socialité, un programa insignia del universo del entretenimiento centrado en la vida de los famosos, se ha convertido en la comidilla del momento. Dirigido en ocasiones por Nuria Marín y en otras por la carismática María Patiño, este show ha logrado consolidarse como un elemento fijo en las mañanas de los fines de semana. Producido por La Fábrica de la Tele, responsable de otros éxitos como Sálvame, Socialité se emite puntualmente todos los sábados y domingos a la hora del almuerzo en Telecinco. Tras su separación de La Fábrica de la Tele, la actual presentadora del programa es María Verdoy.

Este espacio televisivo ha permitido a la principal cadena de Mediaset España cubrir el último hueco en su programación, brindando así un formato en vivo dedicado al chismorreo del corazón. La frescura de los reporteros, su entusiasmo por el trabajo y la presencia de profesionales destacados han generado numerosas noticias que resuenan durante toda la semana en otros programas de la cadena.

A pesar de su éxito de audiencia, Socialité no ha estado exento de controversias. La crítica, a veces injustificada, hacia personajes del mundo del espectáculo ha sido una constante en el programa. Los anzuelos utilizados para vender sus informaciones a menudo son percibidos como exagerados por parte de la audiencia, añadiendo un toque de polémica al contenido del show.

En definitiva, Socialité se erige como un fenómeno televisivo que, con su estilo distintivo y su capacidad para generar titulares de impacto, ha conquistado un lugar destacado en la programación de Telecinco. Su capacidad para mantener al público cautivo y suscitar conversaciones en otros programas demuestra que el universo del corazón sigue siendo un terreno fértil para la televisión y que Socialité ha sabido aprovecharlo con maestría.