Gonzalo Miró desvela el largo proceso judicial que tuvo que aguantar: "Diez años"

Pocos conocen que el presentador Gonzalo Miró tuvo que pasar por un largo proceso judicial que acabó en el Tribunal Constitucional. Así lo contó el propio Miró durante su participación en el programa Espejo Público que presenta Susana Grisso en Antena 3: "Diez años".

Pues en este caso, el proceso judicial lo inició el propio Gonzalo Miró tras publicarse unas imágenes en las que aparecía en una actitud cariñosa junto a otra famosa cuyo nombre no quiso citar en Espejo Público. Unas fotografías que fueron tomadas en la calle pero que, pese a eso, a Gonzalo Miró le parecían una intromisión en su intimidad. Por eso decidió denunciarlo. Y, como apuntó en Espejo Público, acabó perdiendo en primera instancia, pero no perdió la esperanza y siguió demandando. "Me dieron la razón en la Audiencia Provincial, pero me la tumbó el Supermo, así que fui hasta el Constitucional, que me acabó dando la razón", le explicó a la presentadora de Espejo Público.

Y además, no fue una sola vez, sino que el presentador tuvo que recurrir ante el Constitucional en dos ocasiones, obteniendo finalmente la razón. En al menos una de estas denuncias, la mujer con la que había sido fotografiado en actitud cariñosa fue Eugenia Martínez de Irujo.

Susana Grisso quiso saber cuánto había durado el proceso judicial. "Diez años", contó él, asegurando que le había "compensado".

Presentador

Gonzalo Werther Miró Romero, nacido el 13 de febrero de 1981 en Madrid, destaca como un presentador de televisión español con una trayectoria y vida personal que lo sitúan en el foco de atención mediática. No es solo un rostro conocido, sino también el único hijo de la aclamada realizadora Pilar Miró, cuya identidad paterna siempre ha permanecido en la esfera de lo privado.

La madre de Gonzalo, Pilar Miró, lo trajo al mundo siendo madre soltera y mantuvo en secreto la identidad de su progenitor. Su padrino es nada menos que el expresidente del gobierno, Felipe González, añadiendo un intrigante matiz a su linaje. La travesía de Gonzalo ha estado marcada por la pérdida temprana de su madre en 1997, cuando él tenía tan solo 16 años.

Aunque comenzó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, Gonzalo optó por dejar esta carrera para embarcarse en el Periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria, aunque también abandonó estos estudios posteriormente. Su búsqueda de conocimientos lo llevó a Nueva York, donde se sumergió en estudios de cine, oportunidad que aprovechó para participar en la creación de un cortometraje.

En el ámbito televisivo, Gonzalo Miró ha dejado su huella desde 2006, cuando participó en el magacín matutino "Las mañanas de Cuatro" junto a Concha García Campoy y otros colaboradores destacados. Su versatilidad se evidenció al cambiar de roles, pasando de colaborador a realizar diversas contribuciones en Deportes Cuatro durante la temporada 2009/2010. Más tarde, se destacó como comentarista en programas como "Punto Pelota" en Intereconomía Televisión y "Futboleros" en Marca TV.

En el ámbito personal, Gonzalo Miró ha experimentado relaciones sentimentales que han capturado la atención del público, siendo su vínculo con la cantante española Malú un punto destacado en su historia. Esta relación, que llegó a su fin en octubre de 2017, fue objeto de interés y especulación.

Más recientemente, en 2020, Gonzalo Miró sorprendió a sus seguidores al concursar en la quinta edición de "MasterChef Celebrity", demostrando una vez más su versatilidad y disposición para aventurarse en nuevos desafíos televisivos. Su participación en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta, a partir de abril de 2018, ha consolidado su presencia en el panorama televisivo español.