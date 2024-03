La hija de Terelu Campos se aparta de Carmen Borrego antes de Supervivientes: "Es una mujer impulsiva".

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos ha dejado clara su postura acerca de la participación de su tía, Carmen Borrego, en la nueva edición de Supervivientes. Ya están todos los concursantes presentados y rumbo a Honduras para convivir en una de sus paradisiacas playas e intentar aguantar lo máximo posible. El reality más exigente de la televisión pondrá a prueba a los participantes y la relación que tengan entre ellos.

Diecisiete concursantes en total, entre los que solo puede quedar uno. La lista la forman: Pedro García-Aguado, Carmen Borrego, Rocio Madrid, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Kike Calleja, Lorena Morlote, Javier Ungría, Arantxa del Sol, Rubén Torres, Claudia Martínez, Gorka Ibarguren, Miri Pérez-Cabrero, Aurah Ruiz y Mario González. Un elenco muy variado y en el que ya se empiezan a ver los primeros bandos.

Uno de ellos puede ser el que formen Carmen Borrego y Kike Calleja. Ambos se conocen desde hace tiempo, pero no solo por haber compartido espacio en Sálvame. El reportero tuvo una aventura amorosa con Terelu Campos, de la que guarda un muy buen recuerdo. Tal es la relación entre los tres que la madre de Alejandra Rubio compartió una foto de despedida en su Instagram en la que se le veía junto a Borrego y Calleja.

La poca confianza de Alejandra Rubio

Mientras Terelu Campos les desea lo mejor tanto a Kike Calleja como a Carmen Borrego, su hija, Alejandra Rubio, no tiene muchas esperanzas en la participación de su tía. "No tengo mucha confianza en que aguante", fue el titular que dejó la joven. Conocedora como es de la actitud de su tía, no es capaz de poner la mano en el fuego por ella, aunque abre una puerta a la esperanza.

"Yo estoy 50%-50%. Tengo la experiencia de que aguante y demuestre que lo va a hacer bien, que se vea su verdadera personalidad y que saque su lado divertido. Si abandona, para mí, sería una decepción", sentenció Alejandra. En el plató, las opiniones eran diversas respecto a este tema. Mientras que el Maestro Joao contradecía a Alejandra, señalando que su tía tenía mucha fortaleza mental, Carmen Alcayde coincidía con la hija de Terelu. "Es una mujer impulsiva a la que la cabeza le juega malas pasadas".

Una cosa es lo que Alejandra crea sobre su tía y otra muy distinta es lo que piense. La reciente pareja de Carlo Costanzia asume que su participación va a ser dura, pero que ella apoya a Borrego de forma incondicional y confía en que lo deje todo en Honduras.