Isa Pantoja lo cuenta todo sobre la nueva relación de su madre y lanza una advertencia: "Se tiene que cuidar"

Isa Pantoja y su madre biológica podrían reencontrarse próximamente. Es lo que ha podido saber 'Así es la vida' a través de un vídeo de la madre de la influencer en el que asegura que su intención es venir a España y abrazar a Isa Pantoja.

Un reencuentro que iría acompañado de una visita a la mismísima Cantora. Lo que aún no se sabe es qué pensará de esta idea la propia Isa Pantoja, que por el momento se encuentra disfrutando de su marido, Asraf tras abandonar GH Dúo como segundo finalista.

Polémicas aparte sobre un posible reencuentro con su madre biológica, la influencer también ha tenido que hacer frente a las comentadas imágenes que copaban las portadas en las revistas del corazón la semana pasada y en las que salían su madre junto a una misteriosa acompañante.

Próximo reencuentro

En ‘Así es la vida’ hablamos en exclusiva con Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja. La peruana promete estar en España en el mes de mayo y asegura ante las cámaras que también visitará a Isabel Pantoja en Cantora. Hemos comunicado esta información a Isa Pi, quien ha respondido ante las cámaras de ‘Así es la vida’.

Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, quiere reencontrarse con su hija y ha contado en exclusiva a ‘Así es la vida’ que visitará nuestro país durante el próximo mes de mayo. Durante su viaje a España tiene intenciones de visitar Cantora, la residencia de Isabel Pantoja.

“Quiero anunciarles que estoy viajando a España muy pronto, para ser más precisos, estoy llegando en mayo porque las esperanzas de contactarme con Isa aún siguen intactas. Verla a ella y poder abrazarla, que es mi sueño. Voy a visitar Cantora”, aseguraba Roxana Luque en el vídeo que ha mandado en exclusiva a ‘Así es la vida’.

Isa lanza una advertencia

Las fotografías de Isabel Pantoja y su amiga Mariló se han convertido, desde hace unos días, en el tema favorito de los medios de comunicación dedicados al corazón.

Este lunes, desde el Club Social de Vamos a ver, Isa Pantoja ha comentado esta aparente nueva relación de amistad de su madre: "A lo mejor es como una novedad que se la vea con otra persona que no sea mi tío, pero me gusta que, de alguna manera, esté sirviendo para hablar del disco porque lo importante es su trayectoria".

"A Mariló la conozco desde hace muchos años. La recuerdo cuando era más pequeña, no solamente fan, también amiga", ha agregado Isa Pantoja que, además, ha señalado que tiene "buenos recuerdos" con la mujer.

De la misma manera, la joven ha dejado claro que es habitual que su madre salga a comer con amigas: "Entiendo que sea novedoso porque no sale con mi tío. Esa portada no me parece nada novedoso, para mí no lo es".

Finalmente, la joven ha celebrado que su madre se esté preparando físicamente para la nueva gira de conciertos que le espera: "Ella se tiene que cuidar para llevar ese trote".