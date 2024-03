¿Qué tiene que hacer un concursante de Supervivientes para cobrar el sueldo?: la cláusula secreta que no mucha gente conoce.

Diecisiete son los concursantes que se pondrán a prueba en las paradisiacas playas de Honduras. Supervivientes está a punto de empezar, los participantes ya se encuentran aclimatándose al clima caribeño, nada que ver con las temperaturas de la Península Ibérica, y los espectadores aguantan impacientes para ver el comienzo de una edición que se presenta como de las más emocionantes.

La lista de participantes la forman: Pedro García-Aguado, Carmen Borrego, Rocio Madrid, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Kike Calleja, Lorena Morlote, Javier Ungría, Arantxa del Sol, Rubén Torres, Claudia Martínez, Gorka Ibarguren, Aurah Ruiz, Miri Pérez-Cabrero y Mario González. Un grupo variado, con diferentes perfiles y que se espera que no tarde en salir las primeras tensiones clásicas de los primeros días de programa.

Dentro de este grupo, como también pasaba en otras ediciones, el caché de cada concursante varía desentendiendo de su nivel. Es decir, no cobra lo mismo Carmen Borrego (que salió la cifra a la luz hace pocas semanas) que Rubén Torres. En el caso de la hija de María Teresa Campos, la cifra es mayor, al tener un nivel de fama superior y tratarse de una figura televisiva más conocida.

La cláusula en el contrato

Sin embargo, sea cual sea la cantidad que tenga cada concursante estipulada, todos tienen una cláusula muy famosa para exconcursantes, pero que el público mayoritario desconoce. En el programa de Telecinco, Vamos a ver, se habló sobre los posibles favoritos, candidatos que pueden dar las sorpresas y cuáles se van a quedar por el camino.

"Algunos no dan un duro por Carmen Borrego las primeras semanas", anunció Joaquín Prat, añadiendo que su forma de pensar no va por ese lado. "Para mí es una fantasía que Carmen esté allí. Que se tire del helicóptero… Mataría porque estuviera todo el tiempo posible. Pero es superduro", explicó. El desempeño de la hermana de Terelu Campos es todo una incógnita y será una de las claves para ver el triunfo de audiencia del programa.

"El helicóptero será la prueba de fuego para ver si esta mujer acaba saltando o la tienen que llevar de nuevo al hotel", fue el pronóstico de Pepe del Real, dejando claro que no confía nada en Carmen Borrego, llegando al punto de que no cree ni que llegue a la isla. Sin embargo, Isabel Rábago salió en defensa de la colaboradora del corazón con un dato que poca gente conoce.

"Va a saltar, porque si no saltas, no cobras. Hasta que tú no saltas, tú no eres superviviente. Entonces tú por lo menos saltas y cobras", fue la explicación de Rábago, que dejó claro que para cobrar el sueldo de concursante es requisito indispensable saltar desde el helicóptero. Joaquín Prat puntualizó el comentario, añadiendo que, "no, si la cuestión es que se suba al helicóptero…", dejando clara su postura.