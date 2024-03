¿David Broncano a TVE?: la oferta que la cadena pública le ha puesto sobre la mesa.

Si alguien ha reinado en el campo de los late shows desde que Andreu Buenafuente terminase con Late Motiv, ese es David Broncano. Precisamente su programa, La Resistencia se emitía a continuación del de Andreu y pese a su horario nocturno, el público joven supo engancharse a través de las redes sociales. Seis años y casi 900 programas después, Broncano se ha convertido en toda una referencia en el humor, llegando a competir cuerpo a cuerpo con el inalcanzable El Hormiguero de Pablo Motos.

Si bien es cierto que la época dorada del programa de Broncano, Grison y Castella parece haber pasado, todavía mantienen una gran base de seguidores que disfrutan con las ocurrencias y el humor más atrevido. Su fama, que se fue extendiendo por redes sociales sin control alguno, no corresponde a lo que se visualiza luego en los números de audiencia. Al tratarse de una cadena privada y de pago, las cifras son inferiores a las de la competencia. Muchos mantienen una pregunta desde hace tiempo y es: ¿Qué pasaría si David Broncano tuviese un programa en una cadena generalista?

Esta cuestión puede tener respuesta en muy poco tiempo y es que, como apunta el medio ActualTV, el presentador andaluz podría tener una oferta de TVE sobre la mesa. La Resistencia va por su séptima temporada y el contrato que mantiene con Movistar Plus+ expira en junio. Ante esta situación, la cadena pública podría atacar, fichando a una de las estrellas del grupo de Telefónica.

Una apuesta arriesgada, pero que, según apunta ActualTV, podría estar convenciendo a Broncano. Con el formato de La Resistencia más que asentado, el andaluz podría andar buscando un nuevo proyecto y TVE parece que lleva la delantera. Sin embargo, hay algunos inconvenientes y es que la libertad que tiene en Movistar Plus+ puede verse limitada en el ente público. Está claro que el humor de Broncano no es para todos los públicos y nunca suele cortarse al hablar de diversos temas.

La cadena pública supone un espacio al servicio de los españoles y el humor rompedor de Broncano y su equipo, de primeras, no encaja bien en el molde de TVE. De momento, solo se habla de rumores y un acercamiento. Habrá que esperar para ver cómo van desenvolviéndose las negociaciones y cuáles serán las futuras condiciones. También habrá que conocer si se busca contratar a Broncano en solitario o se opta por adaptar el formato de La Resistencia, perteneciente a la productora El Terrat.

Por el momento, TVE ya ha lanzado el primer aviso con el fichaje de Arturo Valls y su programa That's my Jam, que tuvo gran éxito en su primera temporada en Movistar Plus+. El show musical es una adaptación del éxito estadounidense en la que se pone a prueba a diferentes artistas y famosos con pruebas nunca antes vistas.