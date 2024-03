Fani Carbajo indignada al salir de un juicio: "Llorando por las mentiras que se estaban diciendo"

Fani Carbajo ha sufrido uno de los peores momentos de su vida, así lo ha declarado ella misma en redes sociales después de acudir a un juicio en el que denunciaba una agresión a su hijo. La exconcursante de La Isla de las Tentaciones mostró su indignación en redes sociales ante las supuestas mentiras que se expusieron en el juzgado. Tal fue su cabreo que compartió varias reflexiones en redes sociales.

Todo se remonta al verano del año pasado cuando su hijo, de unos quince años, estaba disfrutando de un día de piscina junto a un amigo. Todo transcurría con normalidad hasta que una persona se quejó de que Emilio, el hijo de Fani, le estaba salpicando. En ese instante apareció otra persona que se lanzó al agua, agrediendo al joven, ahogándolo y aplicándole la técnica del mataleón.

Dicho movimiento consiste en agarrar por detrás el cuello de una persona, bloqueando la garganta con el antebrazo y apretando con fuerza para dejar a la víctima sin respiración. Ante estos hechos, Fani no dudó en denunciar el caso a la Fiscalía de menores. La otra parte hizo lo mismo, denunciando al joven, pero esta acusación fue archivada.

Un año después se ha celebrado la vista y, por la reacción de Fani, parece que no salió muy contenta. "Me he quedado loca con las mentiras", señaló la exconcursante de Supervivientes en estado de shock ante lo que había vivido. Según comenta, la primera sorpresa se la llevó al conocer que la persona denunciada, al igual que su exmujer que también asistió al juicio, es policía local.

También se ha quejado de los testigos que ha llevado la parte acusada. Fani explicó que uno de ellos no estaba y la otra persona se encontraba demasiado lejos como para ver los hechos de forma correcta. "Estoy de una mala hostia. Poneros en mi lugar como madre. Llorando todo el puñetero juicio de la rabia de no poder hablar, de las mentiras que estaban diciendo con un par de narices", escribió en su Instagram.

También compartió una foto en el que se veía con claridad las marcas del cuello que tenía su hijo. A la influencer le tocará esperar a la resolución del juez para conocer cuál va a ser el resultado final de toda la polémica.