Gabriela Guillén zanja los rumores y se confiesa sobre la paternidad de su hijo: "La casa de Bertín..."

Gabriela Guillén y Bertín Osborne no parecen acercar posturas. La fisioterapeuta y el presentador son padres de un hijo en común, un pequeño que nació el pasado mes de diciembre y con el que el cantante parece no querer ejercer de padre. Unas incendiarias declaraciones que el presentador de Mi casa es la tuya concedía en una comentada exclusiva a su revista de cabecera, la revista Hola.

Unas palabras que obtuvieron respuesta de manos de la propia Gabriela Guillén, quien tras varias declaraciones a los reporteros que la esperaban a pie de calle, concedía dos suculentas exclusivas en las que hablaba con todo lujo de detalles de la relación que había mantenido con el cantante.

Ahora, la modelo paraguaya ha ido un paso más allá y tras asegurar en un primer momento que no interpondría una denuncia de paternidad contra Osborne, finalmente la joven ha cambiado de opinión y pedirá responsabilidades al cantante.

Sin embargo, a pesar de haber encaminado sus pasos hacia probar la paternidad de Bertín, la modelo aparecía muy molesta ante las preguntas de la prensa, arremetiendo contra los reporteros a los que acusaba de inventárselo todo.

"Todo lo que digo es mentira"

Aunque su 'lucha' para que Bertín Osborne reconozca a su hijo ha pasado a un segundo plano mediático en las últimas semanas por la reaparición de Genoveva Casanova 4 meses después de sus imágenes con Federico de Dinamarca, y por la apasionada historia de amor que están viviendo Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, Gabriela Guillén sigue dispuesta a demostrar que no miente sobre la paternidad de su bebé.

Y como revelaron este martes en 'Así es la vida' ya habría interpuesto la demanda contra Bertín para que éste se someta a las pruebas de ADN, y probar que como lleva manteniendo desde el principio, es el padre de su hijo.

Una demanda que el cantante no ha recibido todavía y que algunos, como José Antonio Avilés, ponen en duda que Gabriela haya presentado como asegura. "A la casa de Bertín el cartero todavía no ha tocado la puerta. Viniendo de Gabriela, siento decir esto... Pero es que no me creo ni que la demanda exista", afirmaba rotundo el colaborador, uno de los azotes públicos de la paraguaya y quien hizo públicas las 10 transferencias -por un valor de casi 14.000 euros- que el presentador habría hecho a la modelo desde que se hizo público su embarazo.

Unas declaraciones a las que ya ha respondido una molesta Gabriela, que parece haber tomado una decisión después de que se dude si ha presentado la demanda de paternidad contra Bertín: "¿Sabes qué te voy a decir? Nada, porque todo lo que yo digo se toma que es a broma, mentira... Entonces para qué voy a decir nada si todo lo inventáis otra vez".

"De Avilés a mí no me duele nada, la verdad" ha dejado claro, asegurando enfadada que "no voy a decir nada porque os lo inventáis todo vosotros en los medios de comunicación y todo lo que digo es mentira". "Entonces, ¿para qué voy a decir nada?" ha sentenciado sin aclarar si ya ha interpuesto o no la demanda contra el presentador para demostrar que es le padre de su pequeño.