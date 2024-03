El hijo de Carmina Ordóñez responde a las críticas sobre su desahucio: "De mí no van a obtener nada"

Sobre la vida de Julián Contreras se ha hablado mucho en los últimos meses. El hijo de Carmina Ordóñez se ha visto envuelto en varias polémicas de las que no ha salido muy bien parado. Su actitud y los rumores que han ido circulando han obligado al exconcursante de Gran Hermano a adoptar un perfil más discreto y alejado de los focos televisivos, aun así ha encontrado un nuevo espacio donde opinar sin restricciones.

Julián Contreras fue acusado por su casera de Madrid de no pagar el alquiler ni los gastos del piso. Él alegaba que no tenía dinero para afrontar los pagos, mientras tanto, seguía acudiendo a platós de televisión. La tensión entre casera y alquilado llegó a tal punto que ella le amenazó con desahuciarle si no pagaba lo que debía. Finalmente, el hijo de Carmina Ordóñez abandonó el piso.

Pero no solo dejó su residencia habitual, también dijo adiós a Madrid y se fue. Los rumores y habladurías volvieron a llenar programas de televisión y páginas de revistas del corazón. Se llegó a decir desde que estaba perdido hasta que había abandonado el país, pero nada más alejado de la realidad.

Julián se había mudado a Cuenca, ciudad en la que reside su padre. El exconcursante de Gran Hermano regresaba al hogar de su padre, al contario que lo que muchos suponían. "Dicen que estoy desaparecido, aislado. Y, debo ser gilipollas si me quiero perder porque estoy aquí todas las noches a las diez. Es surrealista. De mí no van a obtener absolutamente nada", ha señalado de forma rotunda Julián.

Estas declaraciones no las ha hecho en exclusiva ni tampoco ha sido pillado por reporteros. El hijo de Carmina Ordóñez ha encontrado en las nuevas fuentes de entretenimiento un lugar en el que hablar libremente. A través de su canal de Twitch, Julián ha hablado de todo, sin tapujos, aunque todavía le queda mucho por decir. "Ya llegará el día en el que hable. Estoy bien aquí, cada noche".

En esta red social ha sido donde ha confirmado que está en Cuenca, algo que en un principio negaba rotundamente. También comenta algún que otro tema de actualidad. Twitch es una plataforma de streaming de Amazon donde los creadores de contenido reciben dinero a cambio de anuncios y las donaciones que les hacen sus seguidores en forma de regalo o suscripción. Una nueva fuente de ingresos para el reinventado Julián Contreras.