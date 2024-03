"Jarra", la respuesta que vale un rosco millonario para Moisés: "Es una auténtica gesta"

A escasos días del programa 1.000 de Pasapalabra, Moisés cumple 200 concursando por llevarse el bote. Uniéndose al equipo de Orestes y Pablo, el riojano se ha convertido en un auténtico veterano, enfrentándose a Óscar, que recientemente también celebraba su centenario.

“Es un bote llegar a tantos programas”, ha asegurado Moisés, orgulloso de lo que ha conseguido y con ganas de seguir. Para el concursante, poder jugar cada día es un honor y, sobre todo, se queda con los buenos ratos.

Sin embargo, no puede evitar tener presente el bote en su programa 200. “Da un poco de importancia”, ha advertido, recordando las 8 ocasiones en las que se ha quedado a una letra del gran premio. Un solo acierto le habría cambiado la vida y, aunque los recuerda todos con claridad, el fallo que más le dolió fue la definición de “jarra”, tras la cual habría acertado todo el Rosco.

Moisés ha explicado que "a veces se me mezclan palabras y he fallado muchas veces cosas en el rsoco que he fallado entrenando y sobre todo digo, 'tra vez'"

Moisés tiene claro que los errores también son parte del proceso y le han hecho disfrutar de 200 días junto a unos rivales increíbles. “Me dolió bastante cuando se fue Fer”, ha confesado, rememorando una de las mejores etapas de Pasapalabra. "Para mí han sido los mejores días en Pasapalabra", explica sobre la etapa con el gallego que cayó eliminado para sorpresa de todos en la silla azul.

A pesar de su timidez, Moisés se lleva grandes amigos del programa, como su todavía rival Óscar, con quien dice que es un lujo competir, o el gran Orestes, que se ha preocupado por si el riojano liga más desde que está en Pasapalabra",

"Hola Moisés, felicidades por el problema 200, es una auténtica gesta. El tercero que lo logra en la nueva etapa del programa y eso tío, a por todas", ha señalado Orestes.

Una mala celebración

En el último programa el duelo entre Óscar y Moisés ha comenzado bastante igualado. El riojano, que le ha dedicado el suyo a sus padres, ha empezado 7 segundos por detrás de su rival, pero pronto ha llegado a su marca.

Moisés ha hecho una primera vuelta de 19 aciertos, mientras el madrileño se hacía con uno más, pisándole los talones. Tras unos turnos marcados por la tensión, Moisés ha optado por la prudencia y se ha plantado a dos del bote y sin fallos.

Óscar, a 3 aciertos de los 1.546.000 euros, se ha visto con fuerzas para intentar llegar al premio y se la ha jugado con sus últimas respuestas. Sin embargo, no ha tenido la misma suerte que Moisés y ha caído con 2 fallos, por lo que tendrá que hacer frente a su programa 201 comenzando en la silla azul.