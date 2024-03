El polémico director de Sálvame vuelve a Supervivientes: fichaje sorpresa en Mediaset

Los concursantes de ‘Supervivientes 2024’ ya han puesto rumbo a Honduras y, dentro de muy pocas horas, sabrán lo que es enfrentarse a las condiciones adversas de los Cayos Cochinos, al hambre y, también, a la convivencia con sus compañeros.

Horas antes del inicio del concurso, hemos podido grabar sus últimos instantes en España, poco antes de montarse en el avión y desde el programa han conseguido las últimas palabras de algunos de los robinsones.

Cómo se enfrentan a la aventura? ¿Tienen ganas o les puede el miedo? ¿Qué es lo que más van a echar de menos? ¿Están nerviosos? Los participantes del reality show más extremo de Telecinco se sinceran ante las cámaras.

Los concursantes, rumbo a Honduras

El buen rollo se respira en el ambiente. Parece que los participantes han congeniado bastante bien y, poco antes de montar en el avión, no dudan en brindar entre ellos y en compartir momentos de risas y complicidad. Por ejemplo, uno de los primeros acercamientos que se ha producido el de Pedro García-Aguado y Aurah Ruiz, que compartían carcajadas antes de embarcar.

Eso sí, pese a que predominan las ganas de ‘Supervivientes’, hay muchos concursantes que están algo intranquilos: “Tengo muchos nervios. Ganas, también. Ahora mismo, tengo miedo a volar, que me horroriza”, decía Carmen Borrego, que, en pocas horas, tendrá que saltar del helicóptero más famoso de la televisión.

Por su parte, Arkano se muestra “motivadísimo” ante la experiencia y declara: “Voy a cantar todo lo que me pidan”. Gorka Ibarguren declara que el hambre es algo que no va a llevar tan bien, ya que come “seis veces al día”.

Su director

El medio especializado en televisión Algo Pasa ha confirmado quiénes van a ser los directores del programa una vez arranque esta nueva edición. Y hay una sorpresa. Raúl Prieto, quien fuera director de Sálvame junto a David Valldeperas, será el que conduzca las galas desde plató mientras que Ágel Ludeña lo hará desde Honduras.

Todos los concursantes

Si estás un poco despistado y has perdido la cuenta de las celebrities que acompañarán a Carmen Borrego, Aurah Ruiz o Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes 2024', aquí te dejamos el listado completo - con alguna sorpresa de última hora aunque se rumorea que todavía queda alguna otra por revelar- a continuación.

Arantxa del Sol. La modelo y presentadora forma con el torero Finito de Córdoba una de las parejas más estables de nuestro país, y tras una temporada alejada de los focos, ha decidido probarse a sí misma y enfrentarse a la aventura de su vida.

Javier Ungría. El empresario, inmerso en una batalla judicial contra su exmujer Elena Tablada por su divorcio y por la custodia de su hija en común, Camila, da el salto definitivo a la fama estrenándose en el reality más popular de la pequeña pantalla para darse a conocer. "Soy una persona luchadora, empática y voy a ir a por todas" ha asegurado.

Arkano. Otro que va a por todas es el popular rapero, que espera demostrar que es igual de bueno sobreviviendo en condiciones extremas que improvisando raps.

Zayra Gutiérrez. La hija de Guti y Arantxa de Benito, famosa desde su nacimiento, se estrena en televisión tras las polémicas que protagonizó durante la pandemia al asistir a fiestas ilegales. Feliz con Miki Mejías, con quien tiene un hijo -Hugo, que en abril cumplirá un año- no ha dudado en separarse de su familia para vivir la aventura.

Blanca Manchón. La sevillana, campeona mundial de windsurf, llega a 'Supervivientes' dispuesta a sumar una importante victoria a su impresionante palmarés deportivo. "No le tengo miedo a nada" ha afirmado.

Ángel Cristo Jr. Tras sus demoledoras declaraciones sobre su madre, Bárbara Rey, y con la sombra de la demanda de la vedette sobrevolando sobre su cabeza, el hermano de Sofía Cristo quiere vivir la experiencia y como ha confesado sabe que es duro pero intentará aguantar y hacer un buen papel.

Lorena Morlote, la peluquera de los famosos cambia de tercio y promete revolucionar Honduras con su colección de bañadores. Por sus manos han pasado celebrities como Shakira, Victoria Beckham o Ana Obregón. ¿Contará alguna exclusiva en la isla?

Kike Calleja. El colaborador de 'Vamos a ver' y 'Fiesta' cambia los platós por los Cayos Cochinos y parte como uno de los grandes apoyos de Carmen Borrego por la gran amistad que tienen desde hace años. Muchos creen que se convertirá en el Chelo García Cortés de Isabel Pantoja. ¿Cumplirá con los pronósticos y se mostrará de lo más servil con la hija de María Teresa Campos?

Carmen Borrego. Y es que la hermana de Terelu Campos fue la siguiente concursante confirmada que anunció Mediaset. Parte como el fichaje estrella de la edición, aunque como confiesa, "está muerta de miedo" y no sabe cómo sobrellevará la ausencia de su familia y la falta de comodidades en la isla.

Rocío Madrid. La recordada colaboradora de 'Crónicas Marcianas', que en los últimos años ha estado volcada en su faceta de actriz y en su vida familiar, se lanza a la aventura dispuesta a darlo todo.

Pedro García Aguado. Tras su breve paso por 'GH VIP' el exjugador de waterpolo no ha dudado en aceptar la oferta de 'Supervivientes' para demostrar que puede con todo.

Mario González y Claudia Martínez. La pareja, que saltó a la fama por sus participación en 'La isla de las tentaciones' -él con Laura Casabela y ella con Javi Redondo- viajan juntos a Honduras para sumar una irrepetible experiencia a la relación que mantienen desde hace casi un año.

Miri Pérez-Cabrero. Influencer, actriz y chef, saltó a la fama por su participación en 'Masterchef 5' y, demostrando que no hay reto que se le resista llega a 'Supervivientes' emocionada por poder vivir esta aventura.

Aurah Ruiz. En su mejor momento con Jesé -que la apoya completamente- la canaria regresa a televisión tras su paso por 'GH VIP 6' y 'La Casa Fuerte'. Y ojo, suena como una de las grandes favoritas. "Vengo a ganar" ha asegurado.

Rubén Torres, bombero y tatuador, es uno de los guapos oficiales de la edición. Se dio a conocer en el programa 'Falso amor' y promete "encender más de un fuego" durante el reality. "Va a arder Honduras" ha prometido.

Gorka Ibarguren. Cierra el casting el joven entrenador personal que saltó a la fama con 'El Conquistador', donde también concursaron Finito y Queroseno. Con experiencia en supervivencia, el vasco avisa a sus compañeros: "Me voy a traer el premio a casa"