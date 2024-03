Primera polémica en Supervivientes antes de su emisión por la actitud de este concursante: "Absurdos e inútiles"

Supervivientes calienta motores para el estreno de la nueva edición del reality. Carmen Borrego, Zayra Gutiérrez, Rubén Torres, Arancha del Sol... son algunos de los famosos que ya están en Honduras dispuestos a demostrar que son los mejores sobreviviendo en condiciones extremas.

Sin embargo, no ha empezado aún el reality y ya han surgido las primeras polémicas con algunos de los concursantes. Zayra Gutiérrez, hija del exfutbolista Guti y la presentadora Arancha de Benito ha despertado todo tipo de comentarios al publicar un video antes de embarcarse en esta nueva aventura. Su novio y algunos exsupervivientes han salido en defensa de la joven ante la lluvia de críticas que le caído en redes.

Llucia de críticas

Los diecisiete concursantes de 'Supervivientes 2024' ya están en Honduras, listos para comenzar este jueves 7 de marzo a las 22:00 horas en Telecinco. En el Instagram oficial del programa se pueden ver ya los primeros vídeos que el equipo ha grabado de cada uno de los nuevos 'supervivientes' presentándose y revelando cómo afrontan esta aventura. El más comentado de todos esos clips está siendo el de Zayra Gutiérrez porque se emociona al hablar de su hijo Hugo, que cumplirá un año en abril.

"Soy Zayra Gutiérrez de Benito, tengo 23 años y soy conocida por ser la hija de Guti y Arantxa, además de por polémicas falsas que se hablan de mí. Afronto 'Supervivientes' con muchas ganas, con mucha ilusión. Voy a echar mucho de menos a mi bebé y a mi chico, pero sé que van a estar apoyándome y... ¡a ganarlo! Es lo que más voy a echar de menos, sin duda alguna...", comentaba la joven, a la que le costaba contener las lágrimas al pensar en la familia que ha creado junto a su novio, el empresario de 29 años Miki Mejías.

El vídeo ha sido el que más le ha llamado la atención a muchos fans del formato porque creen que Zayra no refleja la ilusión que dice tener y que no debería emocionarse tan pronto al pensar en lo que deja en España, pues piensan que quizá no se ha concienciado lo suficiente y no va a ser capaz de aguantar la aventura: "Vaya ojillos de tristeza", "Parece que no tenga alegría". Su novio ha leído todos estos comentarios y ha querido salir en su defensa con un largo texto en el que justifica su actitud.

"Hay que ser muy valiente para comentar la cara de una mamá valiente que echa de menos a su bebé que es lo que más quiere y le cuesta hablar de él como a cualquiera nos pasaría", ha estallado Miki, que cree que Zayra sí que es una persona valiente por tomar la decisión de participar en 'Supervivientes 2024' con un hijo de menos de un año.

También hasalido en defensa de la hija de Guti una exconcursante de la edición de 2022, Desy Rodríguez, que ha escrito: "No eches cuenta de estos comentarios absurdos y inútiles, va a ser duro y eso solo lo sabe el que va a 'Supervivientes', no el que lo ve desde su sofá. Estoy esperanzada y pongo todo mi apoyo a que serás la que más momentos nos darás en esta edición. ¡Besos y mucho ánimo, Zayra!".