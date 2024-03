Rosa Benito amenaza con ir a juicio tras unas duras declaraciones: "Estuve loca"

Es uno de los fichajes bomba de De Viernes, el programa que presenta Santi Acosta en Telecinco, y viene dispuesta a dar guerra. Es Rosa Benito, quien se estrenará este viernes en el programa, pero ya comienza amenazando con ir a juicio tras una duras declaraciones: "Estuve loca".

Y es que la cuñada de Rocío Jurado ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social Instagram donde lo cuenta todo. "Estoy pensando tomar medidas legales sobre alguien que durante unos días está vertiendo mentiras hacia mi persona, incluso enseñando un vídeo sin mi permiso (me da igual quien se lo haya dado), era un evento privado, y donde este personaje da a entender que me volví loca (me lo vas a demostrar)".

Pero la cosa no queda ahí, aprovechando la publicación, Rosa Benito admite que estuvo ingresada. "Sí estuve 'loca' (ingresada) no me avergüenzo. Salí y soy ejemplo para muchas personas que vivieron y viven una situación parecida. Doy gracias de tener la familia tan bonita que tengo, sin ello no lo hubiera conseguido".

Publicación de Rosa Benito. / Instagram de Rosa Benito @rosapepioficial

Figura querida

Rocío Jurado, nacida el 18 de septiembre de 1946 en Chipiona, Cádiz, se erigió como una figura querida y emblemática en el panorama musical español. Rocío Carrasco Mohedano, conocida artísticamente como Rocío Jurado, inició su trayectoria en la música a mediados de los años sesenta, revelando un innato talento vocal desde temprana edad.

A sus 16 años, Rocío Jurado se destacó al ganar su primer concurso de talentos en Chipiona, desencadenando una serie de presentaciones en diversos festivales y espectáculos en Andalucía. En 1968, lanzó su debut discográfico, "Rocío Jurado canta a España", un álbum que recopilaba canciones populares de distintas regiones del país. El éxito del disco la catapultó a la fama, consolidándola como una de las artistas más apreciadas de España.

A lo largo de su prolífica carrera, Rocío Jurado produjo más de 30 álbumes y alcanzó millones de copias vendidas en todo el mundo. Su versatilidad no se limitaba al ámbito musical, ya que también destacó como actriz, participando en varias películas y series de televisión.

Además de sus logros artísticos, Rocío Jurado se destacó como defensora de los derechos de la comunidad LGBT, convirtiéndose en un ícono para este colectivo. En un contexto donde la homosexualidad era un tema tabú en España, la artista abogaba abiertamente por el respeto y la aceptación de todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

La vida personal de Rocío Jurado estuvo marcada por la tragedia. En 1984, su hermano falleció en un accidente de tráfico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente que lo dejó en coma durante varios días. Rocío Jurado también enfrentó una dura batalla contra el cáncer y, en 2006, a los 61 años, falleció, conmoviendo a España y a sus seguidores en todo el mundo.

A pesar de su partida, el legado de Rocío Jurado perdura en su música, continuando como fuente de inspiración para numerosos artistas y admiradores.