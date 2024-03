Terelu Campos cuenta todos los detalles de su última aventura: "Apareció cuando más lo necesitaba"

Terelu Campos se ha abierto en canal. La menor de las Campos ha sido noticia en las últimas semanas por la nueva relación de su hija con Carlo Costanzia. El hijo de Mar Flores y la influencer han empezado un romance que no deja de levantar críticas y todo tipo de comentario cuestionando la veracidad de esta incipiente historia de amor. Sin embargo, esta vez, ha sido Terelu la que ha protagonizado unas emotivas palabras en las que cuenta cómo le ha ayudado su último proyecto televisivo a recuperar su ilusión en uno de los momentos más complicados de su vida tras la muerte de su madre el año pasado.

Nueva etapa

Tras finalizar su aventura en Bake Off España, Terelu Campos ha vuelto de nuevo a su espacio habitual en la revista Lecturas. Así, la tertuliana ha actualizado su blog, Lo que nunca conté, en el que ha hecho un repaso no solo de cómo ha vivido el concurso, sino de los primeros dos meses del 2024.

La andaluza no puede estar más contenta con las experiencias vividas en el espacio de TVE. Como así ha asegurado, ha sido una de las "más estupendas" que ha tenido lo que lleva de año y finales de 2023, y gracias a ello ha vuelto a redescubrir su gran pasión, "hacer televisión".

"Cuando uno cree que lo ha hecho casi todo, de pronto ve que hay cosas que no ha hecho en su vida. Siempre me gusta conocer e ilusionarme en mi trabajo. Eso es lo bueno, por ello me siento una privilegiada, por hacer lo que creo que sé hacer y que me gusta", ha explicado.

Por eso, aunque ha vivido mucho "miedo" por no ser capaz de darlo todo, lo cierto es que se siente contenta con su trabajo. Su gran problema, como así ha explicado, era la autocensura que ella misma se impone a la hora de hacer su trabajo y, por eso, no ha sido capaz de relajarse tanto como le hubiera gustado.

Aun así, ha querido agradecer al "equipazo" del programa que "apareció cunado más lo necesitaba": "A principios de diciembre, casi en plenas Navidades, empezamos a grabar. Yo necesitaba ese apoyo psicológico y era el no pensar. Tener mi mente ocupada durante tantas semanas y en plena época navideña fue, sin lugar a dudas, una grandísima medicina para mí".