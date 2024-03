El arquitecto de los famosos, en su peor momento: se separa de su marido tras sufrir una gran pérdida

Joaquín Torres está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida tras el fallecimiento el pasado sábado de su madre después de una larga enfermedad. El propio arquitecto era el que compartía su desgarradora pérdida en redes sociales, confesando que necesitará tiempo para superar la muerte de uno de los grandes pilares de su vida.

"Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor", comenzaba diciendo. "Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo. Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla. Aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo. Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida que siempre será su legado, que nada ni nadie podrá superar" añadía. Finalmente, Joaquín pedía paciencia a sus seguidores para superar este duro trance: "Quería haceros partícipes a todos de mi gran perdida y pediros un poco de paciencia para que vuelva a estar con vosotros".

Devastado por su pérdida y en silla de ruedas por el grave accidente de moto que sufrió a finales de 2023, pero arropado por su marido Raúl Prieto y por algunos de sus íntimos amigos, el arquitecto decía adiós para siempre a su querida madre en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón. Y como no podía ser de otra manera, hasta allí se acercaron para acompañarle en este durísimo trance rostros conocidos como David Valldeperas, Terelu Campos, Carmen Borrego -horas antes de poner rumbo a 'Supervivientes'- y José Carlos Bernal, o Kike Calleja y su mujer Raquel Abad.

Durante el entierro, que se desarrolló en la más estricta intimidad y el que Joaquín no pudo evitar romperse, el extertuliano de 'Espejo Público' volvió a contar con el apoyo indispensable de su marido, muy preocupado y pendiente en todo momento de él. Demostrando que han formado una gran familia delante y detrás de cámaras, Carlota Corredera y su marido Carlos de la Maza también quisieron estar al lado del arquitecto en su desgarradora despedida entre lágrimas a su madre, a la que hace unas horas dedicaba una emotiva carta en Instagram.

"Mamá se fue el pasado sábado a las 12.32 del mediodia, y descansa ya allí donde esté. Seguro que ya no siente ni el desgarrador dolor emocional por la traición de un hijo, ni el demoledor dolor fisico por su deterioro corporal en todos los sentidos. Le prometí que yo estaba preparado y que me ocuparia de mi padre hasta su último aliento. Pero la mentí en una de las peticiones, porque yo no estaba preparado, pero sabia que tenía que mentir, sabía que tenía que soltarle la mano, sabía que amarla era mentirla, era dejarla ir" reconoce.

Y es que como confiesa, "me siento roto y vacío, egoísta porque la necesito tanto... Ahora mi mundo sin aire, sin ella, me asfixio. Mamá cómo te echo de menos! Cómo me gustaría bromear contigo una vez mas! Unas últimas caricias, unas miradas que nos reconfortaban a los dos aun sin verme, unas ultimas comidas, unos últimos 'nos vemos mañana', unas últimas conversaciones telefónicas dejándome a media... Unas veces más por favor!!". "Estoy aquí mamá y pienso intentar cumplir lo que me pediste, pero hoy, ahora, no puedo" asegura, completamente hundido tras la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.