Bertín Osborne sorprende a todos al acercarse al bebé de Gabriela Guillén: "Ser padre"

"Ni quiero ser padre ni voy a ejercer de padre". Estas eran las declaraciones con las que Bertín Osborne se desmarcaba en la revista '¡Hola!' del hijo de Gabriela Guillén días después de la llegada al mundo del pequeño el pasado 31 de diciembre, dejando claro que no tenía intención de tener relación con el bebé si finalmente se demostraba que era suyo.

Dos meses después del nacimiento del niño -cuyo nombre continúa siendo un misterio-, hay importantes novedades en este asunto. Por un lado, y según el programa 'Así es la vida', la paraguaya ya habría presentado la demanda de paternidad contra el cantante para que se someta a las pruebas de ADN y probar que tal y como lleva sosteniendo desde que se quedó embarazada Bertín es el padre de su hijo. Una información que la esteticien ha evitado confirmar ante las cámaras de Europa Press, muy enfadada porque se esté cuestionando una vez más su palabra.

Y aunque el presentador de 69 años no habría recibido todavía la demanda, ya habría tomado una decisión de lo más sorprendente. Después de meditar largo y tendido, ha cambiado de opinión y estaría dispuesto a tener relación con el niño si las pruebas de paternidad determinan que es su padre.

Ha sido Beatriz Cortázar quien ha revelado en 'Y ahora Sonsoles' este drástico cambio de rumbo en Bertín, que se habría dado cuenta de los errores que ha cometido en los últimos meses -en los que habría tomado algunas decisiones de las que ahora se arrepiente- y le estarían pasando factura en su imagen pública y con sus seguidores. Y el más importante de ellos, su actitud tajante respecto al bebé de Gabriela, con el que finalmente todo apunta a que ha decidido tener "trato" si se demuestra que es su hijo.

Siembran la duda sobre Gabriela Guillén

Alejada de los focos desde que reside en Marbella, Marcia Di Lele reaparece para 'destapar' a Gabriela Guillén. La ex de Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', que asegura que tuvo un 'affaire' con Bertín Osborne cuando estaba casado con Fabiola Martínez, desvela cómo la paraguaya habría "programado" todo para saltar a la fama y cómo ella habría advertido al cantante de las intenciones de su entonces 'amiga especial'.

"Bertín es una persona maravillosa y tengo una relación con él de amigos, y yo le alerté de todo. Nosotros no teníamos una relación de pareja, era una relación de atracción porque estaba pasando un bache sentimental con Fabiola; pero al mismo tiempo que estaba conmigo, he visto llamadas entrantes en su móvil de Gabriela Guillén. Tenemos amigos en común, y yo sé que ella le estaba haciendo fotos a Bertín desde el primer momento" asegura.

"Yo le avisé porque no me parecía justo y él me dijo, 'es imposible, es imposible'. Pero ella ya lo tenía ahí todo hecho, ahora se va de pijita pero detrás de esto hay muchas cosas, muchas cosas que vosotros no sabéis" añade, revelando que "Gabriela se quedó callada hasta el último momento, pero quiere protagonismo, ha tenido el niño y ahora está soltando todo". "Ella programó todo esto, Bertín en ningún momento dejó de ayudarla, le ha dejado dinero pero no sabía que iba a pasar todo esto" apunta.

Sin embargo, aunque Marcia afirma que Gabriela lo planeó todo para hacerse famosa, cree que Bertín no se ha comportado bien tras el nacimiento del niño: "Es una decepción. Es un papelón lo que está haciendo porque como un hombre, como un buen macho, tenía que ir a al menos a llevar un ramo de flores a Gabriela, a mirar al niño, y luego para adelante con el ADN".