Bomba en Mediaset: ¿es Borjamina el fichaje sorpresa para la nueva edición de Supervivientes?

Los Mozos de Arousa se han convertido en mucho más que la cara visible del éxito del concurso "Reacción en cadena" en Telecinco. En uno de los momentos más bajos del buque insignia de Mediaset, estros tres jóvenes gallegos han sido capaces de fidelizar a la audiencia y sentar a más de un millón de personas todas las tardes frente al televisor gracias a su naturalidad y desparpajo.

Tras el fiasco que supuso para Telecinco la marcha de "Pasapalabra" a Antena 3, el programa presentado por Ion Aramendi fue uno de los elegidos (tras varios fracasos) para tratar de reflotar las tardes de Telecinco. El problema es que su tímido arranque estuvo a punto de costarle la cancelación. La paciencia de los directivos con su nuevo presentador estrella y la llegada de Los Mozos de Arousa dieron sus frutos y ahora se ha convertido en uno de los programas fetiche de la cadena.

Además de popularidad a raudales, estos tres jóvenes gallegos ya llevan acumulados más de un millón de euros de premio en el programa. Su éxito ha sido tal, que Raúl, uno de sus integrantes, ha salido elegido como diputado en la Xunta de Galicia por el PP y Bruno, aunque no se le de muy bien el baile, triunfa en el programa "Bailando con las estrellas" que emite Telecinco los sábados por la noche.

Esta repercusión mediática de Rául y Bruno, unido al perfil bajo de Borjamina, han levantado muchas suspicacias en las últimas semanas. Las redes se han llenado de rumores acerca de la posibilidad de que el concursante sea el fichaje estrella de la nueva edición de Supervivientes y que la organización esté tratando de guardar la sorpresa hasta el último minuto.

El storie de Borjamina. / Instagram

Consciente del revuelo, el propio Borjamina ha querido contestar directamente a la pregunta del millón: ¿va a ir a Supervivientes? El concursante no ha querido dejar que siguieran los rumores y ha asegurado que no participará en esta edición del reality de supervivencia. "No me da tiempo, el programa empieza ya y no me da tiempo de llegar a Honduras", explicó en un storie de Instagram. Borjamina dejó abierta la posibilidad de participar en futuras ediciones, pero no en la actual. "Supervivientes no es un programa compatible con la grabación de 'Reacción en cadena', como puede ser 'Bailando con las estrellas'", añadió.

Hasta ahora, la lista de concursantes de Supervivientes está compuesta por Javier Ungría, ex de Elena Tablada; el rapero Arkano; la hija del exfutbolista del Real Madrid Guti; la presentadora Arancha de Benito, Zayra Gutiérrez; la doble campeona mundial de windsurf Blanca Manchón; Ángel Cristo Jr, hijo de Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo; el reportero y periodista Kike Calleja; Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos y hermana de Terelu Campos y Gorka Ibarguren, exconcursante de "El conquistador".