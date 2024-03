Bombazo, Marta Riesco nueva comentarista de Supervivientes: "Sé que nos podemos divertir mucho"

A unas horas solo del comienzo de la nueva edición de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, Marta Riesco sorprende a sus seguidores como comentarista de este reality, tal y como ha apublicado en sus redes sociales: "Sé que nos vamos a divertir mucho".

Y es que la reportera no aparece en televisión desde su fulminante despido en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, pero cuando se comenzaron a dar los primeros nombres de los concursantes que acudirían al reality de supervivencia, Marta Riesco habló sobre ello.

Y ahora, cuando ya se conoce todo el casting del programa, la reportera no ha dudado en comentarlo con sus seguidores. "Durante años me he dedicado a hacer vídeo y comentar este reality en Telecinco, este año va bastante gente conocida y gente de la que tengo información que os puede molar y sé que nos podemos divertir mucho", asegura, por lo que pregunta a sus seguidores se les gustaría que comentase el programa.

Eso sí, sería a través de su perfil oficial de la red social Instagram, ya que de momento se hace bastante improbable su regreso a Telecinco.

Publicación de Marta Riesco. / Instagram de Marta Riesco @marta.riesco

El reality

Supervivientes, un icónico y triunfante reality show de la televisión española, ha dejado una huella imborrable desde su debut en el año 2000. Emitido por Telecinco, continúa ostentando su posición como uno de los programas más sintonizados a nivel nacional.

El planteamiento de Supervivientes, aunque simple, se revela como altamente efectivo. Un grupo de valientes concursantes es desterrado a una isla deshabitada, donde deben subsistir sin lujos ni comodidades a lo largo de varias semanas. En este entorno inhóspito, se ven inmersos en desafíos y pruebas para obtener alimentos, agua y otros recursos esenciales. La convivencia forzada entre los participantes no solo añade un componente adicional de tensión, sino que también genera conflictos palpables.

Las razones detrás del resonante éxito de Supervivientes son diversas y significativas. En primer lugar, su fórmula fusiona de manera cautivadora el drama, la aventura y la lucha por la supervivencia, creando un atractivo inigualable para la audiencia. El hecho de que los concursantes se vean inmersos en un escenario hostil, privado de comodidades, intensifica la emoción y la expectación del programa.

La diversidad de los concursantes ha sido otro elemento crucial para la popularidad de Supervivientes. A lo largo de los años, el programa ha reclutado personalidades provenientes de la televisión, la música y la sociedad en general, generando un enorme interés entre el público. La selección de concursantes se basa en criterios como el carisma, la personalidad y la capacidad de generar conflictos, asegurando así un espectáculo entretenido y vibrante para la audiencia.

Además de su éxito televisivo, Supervivientes ha dejado una marcada huella en las redes sociales. Los seguidores comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real durante la emisión, potenciando la interacción y la emoción asociadas al programa.

Marta Riesco

Marta Riesco experimentó un drástico cambio de tenerlo prácticamente todo a encontrarse con muy poco. La periodista, que desempeñaba su labor en Telecinco, vivía una relación que muchos consideraban sólida, pero lamentablemente, todo se desmoronó. El punto de inflexión se produjo durante una rueda de prensa de José Ortega Cano, donde Marta, integrante del equipo del programa Fiesta presentado por Emma García en Telecinco, chocó con una reportera de otro programa de la misma cadena.

La situación no evolucionó de manera positiva; hubo un cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a solicitar ayuda a los directivos de la cadena. Además, intentó tomar las riendas de la situación amenazando con revelar aspectos sobre algunas figuras prominentes de Telecinco. A pesar de un periodo de baja médica, la reportera regresó a su programa, pero su permanencia fue efímera, ya que fue despedida apenas una semana después.

En busca de consuelo, Marta Riesco se refugió en su novio, Antonio David, y enfocó su energía en convertirse en una influencer. Sin embargo, los infortunios siguieron su curso, y hace poco la pareja se separó. La periodista culpó a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco, por la ruptura. Desde entonces, ha estado esforzándose por reconstruir tanto su vida sentimental como profesional.

Además, ha decidido emprender un viaje hacia la recuperación física mediante una dieta, mostrando al público sus habilidades culinarias. Aunque ha dejado en claro que la cocina no es su fuerte, ha demostrado ser una aprendiz veloz. Gracias a sus seguidores, Marta ha aprendido valiosas lecciones, como evitar echarle aceite al salón para freírlo. También ha compartido sus fallos, incluyendo un percance en la cocina cuando se descuidó al ir al baño.