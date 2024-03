Gabriela Guillén reacciona a la paternidad de Bertín Osborne: "Arrepentido"

Las impactantes declaraciones de Bertín Osborne rechazando ser padre estuvieron semanas copando titulares tanto en prensa como en los platós de televisión. Unas duras palabras que el cantante concedía a la revista Hola y en las que aseguraba que no sería padre porque no le tocaba.

La que fuera su pareja y madre de su hijo, Gabriela Guillén, daba la callada por respuesta hasta que accedía a conceder sus primeras declaraciones sobre esta actitud del presentador. Sin embargo, parece que el cantante habría cambiado de opinión y de demostrarse que el niño de Gabriela Guillén también es suyo parece que estaría dispuesto a ejercer como padre.

¿Cómo habrá sentado este cambio de actitud a la paraguaya?

Cambio de opinión

Bertín Osborne (69 años) reconoce no haber sabido procesar el embarazo de su ex, Gabriela Guillén (37 años). Según su entorno está más cerca de solucionar el tema de la paternidad y no se opondría a la prueba, pero ¿qué opina ella de esta decisión? Ella, por el momento, prefiere mostrarse cauta.

"Ni quiero ser padre ni voy a ejercer de padre". Estas eran las declaraciones con las que Bertín Osborne se desmarcaba en la revista '¡Hola!' del hijo de Gabriela Guillén días después de la llegada al mundo del pequeño el pasado 31 de diciembre, dejando claro que no tenía intención de tener relación con el bebé si finalmente se demostraba que era suyo.

Dos meses después del nacimiento del niño -cuyo nombre continúa siendo un misterio-, hay importantes novedades en este asunto. Por un lado, y según el programa 'Así es la vida', la paraguaya ya habría presentado la demanda de paternidad contra el cantante para que se someta a las pruebas de ADN y probar que tal y como lleva sosteniendo desde que se quedó embarazada Bertín es el padre de su hijo. Una información que la esteticien ha evitado confirmar ante las cámaras de Europa Press, muy enfadada porque se esté cuestionando una vez más su palabra.

Y aunque el presentador de 69 años no habría recibido todavía la demanda, ya habría tomado una decisión de lo más sorprendente. Después de meditar largo y tendido, ha cambiado de opinión y estaría dispuesto a tener relación con el niño si las pruebas de paternidad determinan que es su padre.

Ha sido Beatriz Cortázar quien ha revelado en 'Y ahora Sonsoles' este drástico cambio de rumbo en Bertín, que se habría dado cuenta de los errores que ha cometido en los últimos meses -en los que habría tomado algunas decisiones de las que ahora se arrepiente- y le estarían pasando factura en su imagen pública y con sus seguidores. Y el más importante de ellos, su actitud tajante respecto al bebé de Gabriela, con el que finalmente todo apunta a que ha decidido tener "trato" si se demuestra que es su hijo.