¿Quién es Nacho, la nueva apuesta de El Cazador?: Adiós a Profesora

El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores y Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora".

Precisamente hablamos de Paz Herrera y su pasado en el programa. Paz Herrerahizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. Después de 87 programas, la concursante se hizo con 1.310.000 de euros acumulados. Era la segunda vez que se enfrentaba al famoso rosco; la primera cayó eliminada. En aquel momento no existía silla azul y si los concursantes perdían se iban directamente a casa, sin una segunda oportunidad. Herrera se ganó su sitio en el salón de la fama del programa al batir en 2013 el récord de permanencia de una mujer en el programa, antes de volver en 2014 y hacerse con el bote.

Después del programa, Herrera continuó con su vida alejada de las cámaras, hasta que en 2021 se reincorporó a un nuevo concurso. Televisión Española contactó con la ganadora para que participara en "El Cazador", donde siguió imponiéndose por encima de sus rivales, que la acabaron apodando como "La Profesora"

Nuevos concursantes

El Cazador ha ido creciendo cada tardes en TVE y eso que compite (al menos durante un parte de su emisión) con el gran peso pesado de la franja como es Pasapalabra, líder indiscutible, que cosecha audiencias millonarias.

Ahora, llegan cuatro nuevos aspirantes a hacer frente a El Cazador. Y eso que en el programa anterior, el 899, nada menos, los cuatro concursantes del equipo lograron derrotar a la gran Lilit, la armenia que ganó Paspalabra tras solo 7 años en España y sin ser el español su lengua materna.

"Nacho viene por el empeño incansable de su hija; Magdalena está preparada por su suegra; Alba lo tiene claro, ¡viene a triunfar!; Jorge, fanático de El Quijote". Así es el nuevo equipo que esperar arrasar en un programa de El Cazador tan especial, ya que se trata del 900.