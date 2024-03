Rosa Benito ataca a un youtuber por filtrar un video suyo: le ha amenazado con denunciar.

Rosa Benito ha vuelto a ser noticia después de unos meses en los que se ha mantenido alejada de los focos televisivos. La excolaboradora del corazón ha denunciado en redes sociales un hecho que le ha ocurrido hace poco tiempo y que ha sido filmado. Lo que más le ha indignado no es que le hayan grabado, es que la persona, un youtuber, ha compartido el video en su canal.

Benito, completamente indignada, ha subido una historia en sus redes sociales explicando la situación y dejando claro su opinión. Pero no solo ha dejado ahí las cosas, también ha amenazado con llevar la filtración a los tribunales. Por el lado contrario, el youtuber se ha defendido diciendo que tenía permiso para grabar esas imágenes.

Y es que Rosa Benito habla de la publicación de un video en el que se le ve dándose un beso junto a su exmarido Amador Mohedano, unas imágenes que no han gustado nada a la exconcursante de Supervivientes. "Estoy pensando tomar medidas legales sobre alguien que durante unos días está vertiendo mentiras hacia mi persona, incluso enseñando un video sin mi permiso", ha empezado diciendo Benito.

Y es que en el mismo comunicado aclara que le da igual quien le ha dado el permiso al youtuber para subir ese video. El creador de contenido, por su parte, se ha excusado diciendo que Amador Mohedano se lo había permitido. "Tenía permiso de Amador y no voy a decir de quien más para no dar pistas", ha comentado por su parte. "Era un evento privado y donde este personaje da a entender que me volví loca", continúa diciendo Rosa Benito.

Por su parte, el youtuber siguió defendiéndose. "Estábamos calificando como estabas, en ningún momento estábamos hablando de ningún padecimiento". "Si estuve loca, ¡no me avergüenzo! Salí y soy ejemplo para muchas personas que vivieron y viven una situación parecida. Doy gracias de tener la familia tan bonita que tengo, sin ella no lo hubiera conseguido".

De esta forma finalizó Rosa su explicación, dejando una puerta abierta a la denuncia y siendo muy contundente contra la filtración del video. Por parte de Amador Mohedano no ha habido declaraciones al respecto sobre si dio o no su consentimiento. En algunos programas del corazón se ha comentado esta polémica, atacando a Rosa Benito de exagerar su reacción para regresar a la televisión.