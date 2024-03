Sale a la luz un amor platónico de Terelu Campos: "Tiene muy buen gusto"

El año pasado fue, sin duda, uno de los peores años para Terelu Campos. Además del fin de Sálvame, Terelu también perdió a su madre, María Teresa Campos, con lo que en este 2024 no le podían pasar más que cosas buenas. Y así está siendo, ya que triunfa en TVE y, según parece, también en el amor. Y es que un amor platónico de Terelu ha salido a la luz asegurando que está dispuesto a tener una cita con la colaboradora: "Tiene buen gusto".

El galán en cuestión es el actor Eduard Fernández, al que Terelu Campos hizo alusión en 2020 cuando ganó un Goya. "Me encanta José Coronado pero me gusta mucho más Eduard Fernández. Ya lo he dicho muchas veces pero no me echa cuentas", aseguró entonces la colaboradora en Sálvame.

Pues ahora ha sido el actor el que ha hablado sobre Terelu tras la pregunta de un periodista en un photocall. "Terelu es muy maja y tiene muy buen gusto", dijo Eduard Fernández entre risas, añadiendo que le parece "fantástico" gustarle.

Y sobre una cita, aseguró que "le daría un gran abrazo e iríamos a tomar algo juntos, claro que sí".

María Teresa Campos

Terelu es hija de María Teresa Campos, una destacada presentadora y figura televisiva española, dejó una huella indeleble en la televisión durante más de cinco décadas. Su carisma y estilo de presentación único la posicionaron como una de las personalidades más influyentes y apreciadas en la historia de la televisión española.

Originaria de Marruecos, nació en 1941 y dio inicio a su carrera televisiva en la década de 1960. A lo largo de los años, María Teresa ha liderado numerosos programas, convirtiéndose en una de las caras más emblemáticas de la televisión en España. Su versatilidad la llevó a presentar programas de variedades, talk shows, entretenimiento y noticias.

El distintivo estilo cálido y acogedor de María Teresa la catapultó a la preferencia del público español. Su capacidad para escuchar atentamente a los invitados y proporcionar un espacio seguro para compartir experiencias y opiniones la consolidó como una presentadora respetada. Su sentido del humor y habilidad para hacer reír a la audiencia también fueron características admiradas.

A lo largo de su carrera, María Teresa recibió numerosos premios y reconocimientos. En 2006, el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión destacó su talento, y en 2015, el premio TP de Oro a toda una vida reconoció su impacto duradero en la industria.

Más allá de su contribución televisiva, María Teresa se destacó por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Defensora de los derechos de las mujeres, alzó la voz contra la discriminación de género. Su labor filantrópica incluyó colaboraciones con organizaciones benéficas que apoyan a personas con discapacidad y respaldo a iniciativas en la lucha contra el cáncer.

En el ámbito personal, María Teresa Campos fue una figura muy querida y respetada por su familia y amigos. A pesar de su éxito y la influencia que ejerció en la televisión española, mantuvo una actitud humilde y auténtica. Su vida fue un ejemplo de cómo combinar éxito y pasión con gratitud y humildad.