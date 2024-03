Sale a la luz uno de los capítulos más oscuros de la familia de Rocío Carrasco: "Estuve loca, ingresada, no me avergüenzo"

No corren buenos tiempos para la familia de Rocío Carrasco. Después de que se anunciase hace unos días el flamante fichaje de Rosa Benito para De viernes, la que fuera colaboradora de Supervivientes y ganadora de Supervivientes 2011 ha vuelto a pronunciarse a través de Instagram para hacer frente a una polémica en la que también estaría envuelto su exmarido, Amador Mohedano.

La que fuera peluquera de Rocío Jurado ha explotado en redes amenazando con tomar medidas legales "contra alguien que durante estos días está vertiendo mentiras sobre mi persona". Empezaba la excolaboradora de Sálvame.

En pie de guerra

Rosa Benito está en pie de guerra. A tan solo unas horas de su esperado regreso a Telecinco de la mano de ¡De viernes!, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, la cuñada de Rocío Jurado ha amenazado con ir a juicio después de la filtración de un vídeo íntimo de su pasado, relacionado con su paso por el psiquiátrico.

"Estoy pensando en tomar medidas legales contra alguien que durante estos días está vertiendo mentiras sobre mi persona, incluso enseñando un vídeo sin mi permiso. Me da igual quién se lo haya mandado, era en un evento privado", ha comenzado diciendo la que fuera ganadora de Supervivientes 2011 a través de su perfil de Instagram.

Aunque en el comunicado no se menciona su nombre, todo apunta a que se trata de un mensaje dirigido al youtuber JuanjoVlog, el cual asegura haber recibido dicho vídeo a través de su exmarido, Amador Mohedano. "Este personaje da a entender que me volví loca (me lo vas a demostrar), y si estuve 'loca' (ingresada), no me avergüenzo", ha señalado.