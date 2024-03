Lo nunca visto en La isla de las tentaciones, un soltero acaba expulsado por hacer esto a una de las concursantes: "Qué poca vergüenza tienes"

Tensión hasta el último momento en La isla de las tentaciones. El reality encara su recta final y lo hace con la misma intensidad que como empezó. A grito pelado y a lágrima viva. Esta vez ha sido Marieta y Sergio los que han protagonizado uno de los encontronazos más fuertes del programa que ha acabado con la expulsión del joven a petición de la joven y de sus compañeros de concurso.

Tras sus apasionados encuentros en villa playa, donde ambos no dudaron en dejarse llevar a pesar de que la joven entraba al programa con pareja, todo saltaba por los aires después de que Marieta asaltase villa montaña para ver a su novio sin saber que este estaba en plena acción con su tentadora, Gabriela.

A su vuelta a la villa, todo explotaba y ambos pasaban del amor al odio, con Sergio renegando de su romance con la joven y asegurando que "jamás le he prometido amor eterno".

Expulsado de la villa

Marieta y el tentador con el que le fue infiel a su novio Álex en La isla de las tentaciones, Sergio, tuvieron problemas en el paraíso durante le programa emitido en la noche del miércoles. Mediaset ya venía adelantando las imágenes del conflicto desde hacía dos semanas.

Sergio le confirmó a Marieta sus peores deseos: "No estaría contigo fuera de La isla". Esto hizo que ella se enfadara mucho, y se desahogara con las chicas. Los gritos se escuchaban desde la piscina, donde el tentador estaba junto a otros chicos.

"¡Qué poca vergüenza tienes!", le recriminó Sergio en privado. "Me vendes una cosa en la habitación y aquí otra", le contestó enfadada la de Elche. "Yo no te he dicho que quiera irme de aquí contigo", se defendía dolida la que tanto repetía que tenía una "conexión real" con el tentador.

Esto hizo que Marieta estuviera incómoda en la villa, por lo que cuando llegó Sandra Barneda se lo comentó. "Debe ser un consenso entre todas", respondió la presentadora. Las chicas estuvieron de acuerdo. "Es mejor que se vaya si no sigue queriendo conocer a Marieta", señaló María.