¡Historia en Pasapalabra!: la mujer que se lleva el bote más alto del programa hasta la fecha

El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores y Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora".

Precisamente hablamos de Paz Herrera y su pasado en el programa. Paz Herrerahizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. Después de 87 programas, la concursante se hizo con 1.310.000 de euros acumulados. Era la segunda vez que se enfrentaba al famoso rosco; la primera cayó eliminada. En aquel momento no existía silla azul y si los concursantes perdían se iban directamente a casa, sin una segunda oportunidad. Herrera se ganó su sitio en el salón de la fama del programa al batir en 2013 el récord de permanencia de una mujer en el programa, antes de volver en 2014 y hacerse con el bote.

Sigue el duelo

El programa de Óscar no ha empezado de la mejor manera. Con opciones de perder su posición en Pasapalabra, el madrileño ha sufrido intentando superar la Silla Azul.

Sin embargo, un mal comienzo no siempre es señal de un mal desenlace y Óscar ha hecho muy buen Rosco. Aunque ha conseguido menos segundos que su rival, ha logrado ponerse en cabeza rápido, sin dejar de ser prudente.

Ambos han terminado su primera vuelta con 19 aciertos, pero el tiempo de Óscar se ha agotado a dos del bote. En ese momento, Moisés todavía estaba a 4 aciertos del empate.

El riojano ha acelerado en los últimos segundos, pero en su primer fallo en la G ha temido por su estabilidad. Finalmente, ha sido óscar el que se ha impuesto a su rival tras varios fallos de este.