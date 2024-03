El asturiano Pelayo Díaz denuncia a un taxista después de una agresión homófoba: "Me sentí sentenciado"

Pelayo Díaz ha sufrido una agresión homófoba en el centro de Madrid. El estilista, regresaba de la Fashion Week de París a la capital española, a su llegada ha tenido un tenso desencuentro con un taxista el cual, según comenta Pelayo, ha visto como le miraba mal cuando se puso a hablar por teléfono con su novio.

Los hechos comienzan cuando Pelayo, recién aterrizado en Madrid, pide un taxi para trasladarse a su casa. En un primer momento, el trayecto parece tranquilo y con toda normalidad, pero el estilista nota que el conductor le empieza a mirar raro en el momento que se pone a hablar con su novio. "Me llama mi novio por teléfono y vi que (el conductor) me miraba por el retrovisor", explicó Pelayo al programa Socialité.

De las miradas, la tensión escaló rápidamente, ante un comentario ofensivo del taxista. "De repente me mira y dice: 'Maricón de mierda'. Y yo: '¿Cómo?'". Pero la cosa no quedó ahí, pocos minutos después, el conductor le recrimina de forma brusca por la forma con la que iba a pagar. Pelayo tenía pensado hacerlo con tarjeta, algo que en la mayoría de los taxis se permite, pero en este caso, el conductor se lo negó de forma agresiva. "Tendrás dinero, ¿no?, porque no se puede pagar con tarjeta", fue la orden del conductor.

Pelayo le comenta que normalmente se puede pagar con tarjeta, pero el taxista le volvió a recriminar, exclamando que no iba a llevarle gratis. Ante esta situación, el estilista afirma que no sabía cómo actuar. El nerviosismo se apoderó de él. En un momento que el vehículo se estacionó para ver como solucionaban el tema, Pelayo optó por coger su maleta e irse ante la nube de insultos que estaba recibiendo por parte del conductor.

Sin embargo, lejos de recibir ayuda, una tercera persona entró a la discusión. "Va la señora y mete mi maleta en el taxi, me sentí sentenciado", siguió detallando Pelayo. El revuelo que se formó era notable y la actitud del taxista denotaba que podía llegar a las manos en cualquier momento. Pero, para alivio de Pelayo, una chica joven que pasaba por allí entro a intermediar y a reprochar la actitud del conductor.

Finalmente, y ante la sorpresa del asturiano, pudo pagar el trayecto con tarjeta, ya que el conductor sí que tenía datáfono, pero todavía seguía en shock tras la agresión homófoba que había recibido. "Me tuvo que llevar ella porque yo estaba con una crisis de ansiedad total", detalla Pelayo, explicando que la joven que le salvó, también fue la que le acompañó a casa.

Una vez pasado el mal trago, Pelayo reflexionó sobre este hecho y cómo lo afrontó. "Pensaba que yo iba a reaccionar de otra manera si algún día sufría un ataque homófobo de esta manera y en realidad es que te quedas congelado, no sabes cómo reaccionar". El estilista asturiano no ha dudado en acudir a la policía para denunciar esta agresión que espera que no se vuelva a ocurrir y que "el agresor no quede impune".