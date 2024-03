El regreso de Bertín Osborne a la televisión: su fichaje por Tu Cara Me Suena.

Tu Cara me Suena es uno de los concursos más seguidos de la televisión. El programa, que ya cumple más de una década, sigue sorprendiendo a los espectadores por su formato dinámico y divertido. El programa conducido por Manel Fuentes es sinónimo de éxito y año tras año sigue manteniendo una cuota de espectadores más que digna. Junto a Manel, Ángel Llácer, Carlos Latre, Mónica Naranjo y Lolita Flores forman el equipo de jueces.

La undécima edición de Tu Cara me Suena está a punto de arrancar, con el grupo de concursantes ya presentado y con muchas novedades al frente, quedan pocas semanas para que de comienzo el programa. La lista de concursantes está formada por: Supremme de Luxe, Juanra Bonet, David Bustamante, Miguel Lago, Julia Medina, Conchita, Valeria Ros, Raquel Sánchez Silva y Raoul Vázquez.

Un grupo muy variado al que, en las últimas horas se le podría sumar uno de los nombres más de moda del panorama actual. Meses atrás se rumoreaba de su regreso a la televisión, pero no ha sido hasta que uno de los jurados, en concreto Ángel Llácer, se pronunció al respecto, dando una exclusiva que nadie esperaba. Para lo que algunos era un rumor sin fundamento ha acabado siendo una realidad.

Ángel Llácer confirma el interés por Bertín Osborne

A las puertas del regreso de Tu Cara Me Suena, Ángel Llácer visitó el plató de Espejo Público para promocionar el concurso y hablar sobre diversos temas. El miembro del jurado siempre es una persona muy interesante de escuchar, ya que pocas veces se queda callado. En esta ocasión no fue para menos y el actor soltó un dato que poca gente sabía y que sorprendió en gran medida.

"Iba a ser concursante de Tu Cara me Suena, pero creo que no viene", comentó el director teatral después de que Susanna Griso y Miquel Valls le preguntasen por, nada más y nada menos, que Bertín Osborne. La cara de sorpresa de los presentadores no era para menos, ya que era la primera vez que se hacía oficial una relación entre el cantante y su regreso a la televisión.

Sin embargo, Llácer no dio más detalles sobre el posible acuerdo, dando por entendido que en su momento se intentó contratar al cantante, pero que, finalmente, no formará parte de la lista de concursantes. No se sabe más motivos de esta negociación, pero del posible regreso de Bertín se ha hablado mucho. Tu Cara me Suena era una de las opciones que se barajaban, pero no la única que podría tener sobre la mesa.