Rosa Benito libra el veto de Telecinco y regresa a la televisión: "Prefería estar en casa"

El culebrón ha terminado y Rosa Benito se volverá a sentar en un programa de Telecinco. Después del veto que le había impuesto la cadena, la exmujer de Amador Mohedano volverá a ser colaboradora. En esta ocasión, ha sido el programa ¡De Viernes! el que le ha dado la oportunidad, algo que ella ha agradecido, demostrando que después de dos años alejada de los focos, estaba desando volver.

El recibimiento fue por todo lo alto y no podía ser menos, tratándose de una figura tan relevante como la colaboradora. Bajando de una limusina como las estrellas, Benito fue llevada al plató donde tuvo un gran recibimiento. "Dos años sin pisar estas instalaciones, ¿cómo estás, Rosa?", fue la primera pregunta que se le hizo. "Cuando veía que se acercaba la hora, estaba muy nerviosa. Ahora estoy feliz", contestó con alegría.

Las preguntas eran abundantes y todo el mundo quería saber que ha estado haciendo Rosa durante estos años. "Estoy bien, feliz, disfrutando de los míos. Tengo un proyecto muy bonito pero para septiembre y viviendo, que también es muy importante". Respecto a lo de su proyecto personal, no ha querido desvelar nada. En los últimos años, ha estado muy centrada en las redes sociales, única vía mediante la que se ha mantenido en contacto con sus seguidores.

La otra pregunta obligada era que si ha querido o ha tenido oportunidad de volver durante estos años. "No. No me ha dado por esto porque tampoco había algo que me llamara", comentó acerca del tema, añadiendo: "Prefería estar en casa y hacer todo lo que habéis visto"

La denuncia de Rosa Benito a un youtuber

Rosa Benito volvió hace escasos días a ser noticia después de unos meses en los que se ha mantenido alejada de los focos televisivos. La excolaboradora del corazón ha denunciado en redes sociales un hecho que le ha ocurrido hace poco tiempo y que ha sido filmado. Lo que más le ha indignado no es que le hayan grabado, es que la persona, un youtuber, ha compartido el video en su canal.

Benito, completamente enfadada, ha subido una historia en sus redes sociales explicando la situación y dejando claro su opinión. Pero no solo ha dejado ahí las cosas, también ha amenazado con llevar la filtración a los tribunales. Por el lado contrario, el youtuber se ha defendido diciendo que tenía permiso para grabar esas imágenes.

Y es que en el mismo comunicado aclara que le da igual quien le ha dado el permiso al youtuber para subir ese video. El creador de contenido, por su parte, se ha excusado diciendo que Amador Mohedano se lo había permitido. "Tenía permiso de Amador y no voy a decir de quien más para no dar pistas", ha comentado por su parte. "Era un evento privado y donde este personaje da a entender que me volví loca", señaló Benito.