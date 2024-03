'Àngel Llàcer se pronuncia sobre el supuesto fichaje de Bertín Osborne por 'Tu cara me suena’: "No sé si puedo decirlo"

Bertín Osborne ha estado en los últimos meses en el ojo del huracán a raíz de sus polémicas declaraciones, las cuales han levantado muchas críticas y han terminando provocando que el cantante quisiera apartarse de la televisión. Sin embargo, su figura se ha revalorizado a raíz de estas polémicas y podríamos verle muy pronto en alguno de los programas más exitosos de la televisión.

Últimamente, se ha rumoreado que Osborne habría sido tentado para participar tanto en 'Mastercherf Celebrity' como en 'Tu cara me suena'. De hecho, fueron algunos colaboradores de televisión los que alimentaron los rumores al asegurar que estaba negociando su participación en un programa "que consiste en cantar imitando a otras personas".

Y en este aspecto ha arrojado luz Àngel Llàcer a su paso por 'Espejo Público' el pasado viernes. Durante su estancia en el programa, Susanna Griso le preguntó directamente, y el jurado de 'Tu cara me suena' no se andó con rodeos: "Bueno, es que esto no sé si lo puedo decir o no. Iba a venir a 'Tu cara me suena'. Creo que tenía que venir a 'Tu cara me suena' y al final creo que no viene".

De hecho, Llàcer está en lo cierto y finalmente Bertín Osborne no será concursante del programa. La cadena ya ha anunciado a los nueve participantes de este año y él no ha sido finalmente uno de los elegidos, por lo que las negociaciones, en caso de producirse, no llegaron a buen puerto.

Quienes sí formarán parte de la próxima edición son Raquel Sánchez Silva, Valeria Ros, David Bustamante, Miguel Lago, Supremme de Luxe, Raoul Vázquez, Juanra Bonet, Conchita y Julia Medina.