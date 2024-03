Jorge Javier Vázquez se enfrenta a Pedro García Aguado: los problemas del pasado salen a la luz en Supervivientes.

La tensión en Supervivientes se corta con cuchillo. En un reality como este, en el que la exigencia física y psíquica es tan grande, es normal que la gente salte a la mínima. Ya se vio en los días previos a empezar el concurso, en los que Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr., entre otros, protagonizaron la primera gran discusión. Sin embargo, una vez aterrizados en la isla se ha visto rencillas entre uno de los participantes y Jorge Javier Vázquez.

El presentador realizó un comentario irónico a Pedro García Aguado que este contestó con la misma sorna. Después de la primera gran prueba, al antiguo reeducador de Hermano Mayor, mientras tenía el cuerpo entero pintado de rojo, le tocó un machete, una gran herramienta de supervivencia. En el momento que el exjugador de waterpolo sacaba su ficha, Jorge Javier realizó un comentario gracioso a su parecer: "Mira, te pega mucho, Pedro", fueron las palabras del presentador.

Pedro, después de pocos segundos en silencio, contestó con la misma ironía que le habían interpelado. "Y el rojo a ti, que lo sé", en referencia a que tenía todo el cuerpo pintado de rojo. Unas palabras por parte de ambos que esconden mucho más de lo que parece. En ediciones anteriores, unos comentarios de Jorge Javier hacia una concursante del programa, Dakota Tárraga, fueron duramente criticadas por Pedro García Aguado.

Cruce de declaraciones

Dakota Tárraga saltó a la fama en el programa Hermano Mayor. La joven mostraba un comportamiento muy agresivo y utilizando frases amenazantes, pero que quedaron en el imaginario colectivo de mucha gente. En ese programa, Pedro García Aguado intentaba reconducir a la joven problemática, algo que parece que, con el tiempo, ha conseguido.

Después de su paso por Hermano Mayor, Dakota acudió a Supervivientes donde realizó un gran programa que no pudo ganar. En aquella ocasión, por el año 2019, Jorge Javier reprochó a la concursante que sus padres no fuesen al plató a apoyarla. La mala relación que mantenía con ellos era el principal motivo de la ausencia. Tanto el tono como la actitud de Jorge Javier fue muy directo, algo que a Pedro García Aguado no le gustó.

"Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier a Dakota. Yo estoy con Ella y es muy miserable usar Hermano Mayor para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar, #todosconDakota", fue la publicación que subió a Twitter el exdeportista, saliendo en defensa de Dakota y del que había sido su programa.

La cosa quedó ahí, pero poco tiempo después, Jorge Javier salió a defenderse del ataque. "Pedro García Aguado me linchó en público sin necesidad", publicó el presentador en su columna personal, añadiendo: "Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme para hacerme ver que, según él, me había equivocado?". Esta pequeña pelea que quedó en 2019 ha vuelto a resurgir cinco años después. Habrá que ver como se desenlaza el concurso y si hay algún otro choque entre el presentador y el concursante.