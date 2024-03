Kiko Rivera se pronuncia sobre la detención de su amigo Antonio Tejado: "No sabes qué es correcto".

El mundo del corazón se tambaleó hace unos meses con la noticia de la detención de Antonio Tejado. El colaborador de programas del corazón fue apresado por la policía por su posible implicación en dos robos ocurridos en la casa de su tía, la cantante María del Monte, y en la casa del futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio. Así lo ha confirmado en su momento Inmaculada Casal, periodista y pareja de María del Monte.

Las sospechas de que alguien cercano estaba detrás del robo ha estado presente durante toda la investigación, así se lo hicieron saber los encargados de la policía a Inmaculada Casal y María del Monte. Pero no fue hasta momentos antes de que la detención saliera a la luz, cuando les transmitieron la sorprendente noticia, que Antonio Tejado era uno de los sospechosos.

La implicación de Tejado dejó en shock a muchas personas que no se esperaban que alguien como él estuviese involucrado en este tipo de negocios fraudulentos. Desde sus familiares hasta sus amigos, todos repiten un discurso similar, que nadie lo veía venir y que no saben como asumir el hecho de que Tejado pueda acabar ingresando en prisión durante una temporada larga.

Las primeras declaraciones de Kiko Rivera

Uno de esos allegados a Antonio Tejado es Kiko Rivera. El DJ mantiene una gran relación con el sobrino de María del Monte y, hasta hace pocos días, no había opinado en público sobre la detención. Con motivo de una entrevista en la que promocionaba su nuevo trabajo, el hijo de Isabel Pantoja declaró por primera vez sobre Tejado y cómo está asumiendo la noticia de que era el autor intelectual.

"Es un tema que no quiero tocar porque vengo de promoción musical, pero, qué quieres que te diga, es algo tan sumamente fuerte que no sé ni que decirte", fueron las palabras del DJ, al que se le veía afectado por el hecho de tener a un amigo en esa situación. Rivera no sospechó en ningún momento de los posibles negocios ilegales que mantenía Tejado, es por eso que la sorpresa fue mayor cuando salió a la luz la detención.

"Cuando me enteré, me quedé impactado y no solo por él, sino porque yo también conozco a la familia entera. Siempre me he llevado muy bien con todos y uno no sabe ni en qué pensar ni qué decir", explicó, añadiendo: "Te pilla fuera de juego y no sabes qué es correcto hacer. No me ha pasado nunca nada así y no sé cómo reaccionar en un caso así de fuerte".