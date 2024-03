Socialité saca a la luz el nuevo romance de la ex de Sandra Barneda: "Súper bien"

Los seguidores de Nagore Robles están preocupados por el estado de salud de la presentadora que ha pasado por una intervención quirúrgica. Ahora ha decidido tomarse en serio un problema de salud. La colaboradora de diversos programas de televisión de la cadena va a acudir al médico tras experimentar unos "dolores horribles e insoportables", como sucede cada vez que tiene la menstruación. A través de sus redes, la influencer de 41 años, que se diera a conocer en 'Gran Hermano', ha compartido una impactante fotografía con la que ha mostrado las secuelas de este doloroso problema de salud al que ha decidido poner solución después de "años normalizándolo".

La también presentadora sabe que tenía que haberle puesto remedio hace mucho tiempo, pero ha estado posponiéndolo. Sabe que no ha hecho bien, pero entre unas cosas y otras su visita al especialista ha estado quedándose en un segundo y tercer plano... hasta hoy. La natural de Basauri (Vizvaya) ha decidido acudir a su ginecólogo para tratar de encontrar el origen de sus terribles dolores cada vez que le baja el periodo.

Y ya no solo eso. Nagore Robles ha enseñado cómo se le inflama la zona baja de la barriga cada vez que tiene la regla. "Dime que tienes la regla sin decirme que tienes la regla", ha comentado la colaboradora de Mediaset junto a una imagen en ropa interior para que sus seguidores puedan apreciar su abultado abdomen. Una cruda y dolorosa realidad a la que se enfrenta cada mes y a la que la creadora de contenido quiere poner fin, tal y como cuentan desde Outdoor.

Escapada a Londres y ¿nueva ilusión?

El programa de Telecinco 'Socialité' ha entrevistado a Carla Flila en la clausura del Festival de Málaga para preguntarle sobre su último viaje a Londres, donde ha estado en compañía de Nagore Robles. ¿Confirmará la influencer su relación?

Carla Flila dice haber estado "súper bien" con Nagore durante su escapada a Londres y que le ha parecido "súper divertido". Nuestro reportero aprovecha para sacar más información sobre la relación que mantiene con Nagore.

"Ella es brutal, es maravillosa", reconoce la influencer y admite que se conocen desde hace tiempo: "Ella es muy divertida, la intento meter en el mundo de TikTok". Pero llega la pregunta, ¿son pareja?

Nuestro reportero etiqueta esta relación como "de pareja", pero aquí es donde Carla quiere matizar: "No, yo en ningún momento he dicho nada de eso. Qué te voy a decir. Al final, la gente dice cada cosa... Somos muy amigas, nos llevamos súper bien y nos queremos muchísimo. No te puedo decir nada más. Somos amigas y nada más".