Sonoro aplauso a Lucía Sánchez, ganadora de 'GH DÚO', por donar y ayudar con el dinero del premio: "Ayudarles a tener una mejor vida"

La audiencia de Telecinco alzó, con el 53,1% de los votos, a Lucía Sánchez como vencedora de la segunda edición del reality tras la "no final" que se celebró el pasado jueves. Recordemos que hace 48 horas no se pudo coronar al vencedor por los fallos que se produjeron en las votaciones durante la madrugada del cuarto día de la semana.

"Esta noche nadie lo va a impedir", aseguraba Marta Flich a los espectadores. La gala de desenlace vivió con todo lujo de detalles la salida de Lucía y Asraf del hotel en el que se encontraban hospedados, a la espera de la "verdadera" final de 'GH Dúo 2', en su camino a plató.

Al inicio del programa Marta Flich comunicó los 2.981.894.000 votos que actualmente estaban contabilizados, que conforme fue avanzando la noche aumentaron hasta 3.113.644. Además, mientras llegaban a los estudios de Mediaset, la también presentadora de 'Todo es mentira' volvió a aclarar lo ocurrido el pasado jueves a los seguidores del formato.

A la espera de que se mostrasen los porcentajes oficiales, ambos concursantes grabaron su día a día encerrados en el hotel. Lucía recibió la visita de Mayka y aprovechó la oportunidad para empezar a asimilar la vida que tenía antes de entrar a la casa de Guadalix. Por su parte, Asraf pudo pasar su estancia junto a Isa Pantoja y aprovechó la oportunidad para comer todo lo que había echado en falta en la casa y para volver a hablar con su madre.

Lo que va a hacer con el premio

Durante todo este tiempo, la joven nos ha dado mucho de qué hablar y analizar, ya que siempre se ha mostrado auténtica y natural, y es por ello que el público la ha premiado por mostrarse tal cual es. Pese a que ha tenido sus encontronazos con otros participantes, tales como Manuel, la joven ha ido mutando y evolucionando sus vínculos a lo largo de esta edición acercándose mucho más a su expareja con mucha transparencia, un rasgo que ha sido muy elogiado por los espectadores y en redes sociales.

Parte de su éxito y su acogida con la gente, es que la ex participante de 'La Isla de Las Tentaciones' ha sabido mostrar una sensibilidad y una apertura con sus compañeros a la hora de hablar de su vida privada, especialmente de su adorada hija a quien extrañado durante todo este tiempo ya a la persona que más desea ver, tal como lo ha revelado a la hora de contarnos en este vídeo sobre lo primero que hará al estar en contacto con el mundo exterior.

En una entrevista concedida minutos depsués de alzarse ganadora del reality, la andaluza confesaba que el dinero lo va a usar para ayudar a sus padres y a niños que lo necesiten. "Tengo que informarme porqué quiero buscar algo en lo que pueda a yudar a niños a que tengan una vida mejor, ropa, juguetes..."