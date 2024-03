Fabiola Martínez reacciona a la infidelidad de Bertín Osborne: nunca se había enamorado de nadie

No hay semana que Bertín Osborne no acabe convirtiéndose en noticia. Desde que saliera a la luz su paternidad con Gabriela Guillén el presentador ha acaparado titulares cada mes, bien por asegurar que no ejercería de padre con el bebé y en las últimas semanas, por recular y dar a entender que tendría un acercamiento con el pequeño de confirmarse que es hijo suyo.

A la espera de que esto se confirme y después de que al parecer Gabriela Guillén haya interpuesto una demanda de paternidad contra el cantante, Bertín vuelve a estar en el punto de mira esta vez por otras incendiarias declaraciones respecto de un tema sobre el que ya se pronunció hace unos años. Y es que según el presentador, nunca se había enamorado, duras palabras que no sentaron nada bien a su exmujer, Fabiola Martínez. Un tema que ha vuelto a salir y sobre el que se ha reafirmado.

Rumores de infidelidad

Ya ha pasado un tiempo desde que Bertín Osborne llegó a decir que nunca se había enamorado de nadie. Pues lo ha vuelto a decir. Pero la cosa no se queda aquí. Cabe recordar que son varias las informaciones que apuntaban a que Bertín podría haberse sido infiel a Fabiola Martínez durante su matrimonio.

Pues bien, 'Así es la vida' ha intentado hablar con Fabiola para saber cuál es su reacción ante las últimas palabras de Bertín Osborne. Cuando el presentador de televisión ya lo dijo por primera vez, a Fabiola no le sentó precisamente muy bien. No obstante, en aquel momento, Bertín reculó asegurando que no es que no se enamore, sino que estaba "fundido por Fabiola".

Tras la pregunta de 'Así es la vida' sobre lo que ha dicho Bertín de que nunca se ha enamorado, la exmujer de Bertín ha preferido no decir nada. No obstante, cabe destacar la expresión corporal de Fabiola, mostrando entre desentendimiento y pasotismo ante el asunto.

Cambio de actitud

Hace unos días, Paloma Barrientos desveló en ‘Vamos a ver’ que Bertín Osborne habría recapacitado con respecto a su actitud con Gabriela Guillén y su hijo. Pues bien, en 'Fiesta' pudimos saber qué piensa la madre del hijo del cantante al respecto.

Ahora, el artista podría querer conocer a su hijo y dejar atrás eso de querer distanciarse, pero su examiga no se cree del todo este cambio repentino en el cantante y, cuando se le pregunta al respecto, se echa a reír. Con esta reacción, Gabriela Guillén deje entrever que no se cree este cambio en Bertín. Así lo consideraron los colaboradores de ‘Fiesta’ mientras se analizaban al detalle las novedades de esta polémica relación.