Laura Matamoros se enfrenta a Makoke en su llegada a Supervivientes: "No lo entiendo"

La nueva edición de Supervivientes ha arrancado con los saltos de los concursantes desde el helicóptero en los que ya se ha visto las diferentes actitudes de los concursantes. El concurso liderado por Carlos Sobera, Sandra Barneda y el regreso de Jorge Javier Vázquez ha dado el pistoletazo de salida a lo que serán meses de convivencia en la isla de hondureña. Además de los divertidos saltos, los concursantes también se han enfrentado a su primer reto, que los ha dividido en dos grupos.

La lista total de participantes está conformada por: Pedro García-Aguado, Carmen Borrego, Rocio Madrid, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Kike Calleja, Lorena Morlote, Javier Ungría, Arantxa del Sol, Rubén Torres, Claudia Martínez, Gorka Ibarguren, Aurah Ruiz, Miri Pérez-Cabrero y Mario González. Un grupo variado, con diferentes perfiles y en el que las tensiones y rencillas no han tardado en salir.

En el primer programa, Laura Madrueño anunció una noticia bomba que sorprendió a todo el mundo. La presentadora enseñó un saco que lanzó desde las alturas y en la que se veían grabadas dos iniciales "L.M.". Al mismo tiempo, Jorge Javier Vázquez, desde Madrid, presentaba a Sandra Barneda que anunció otra sorpresa. "No hay solo un saco, hay dos sacos", explicó la presentadora, antes de revelar el secreto. "Estos sacos pertenecen a dos nuevos concursantes de Supervivientes, no se ha visto nunca".

El segundo saco, con las iniciales de "F.J.", arrojaba un poco más de luz sobre el misterio. La mayoría de pronósticos van en la misma dirección, señalando que Laura Matamoros y Kiko Jiménez serán los nuevos concursantes que regresen a Honduras para una segunda oportunidad.

Los nuevos concursantes

En la última gala de Supervivientes se confirmó, finalmente, lo que era un secreto a voces. Desde el plató de Madrid se hizo una conexión a Honduras en la que se descubrió, por fin, quiénes eran los nuevos concursantes. Tanto Laura Matamoros como Kiko Jiménez pasarán a formar parte de esta edición.

En ambos casos parten con una cierta ventaja, ya que no es la primera vez que pisan las playas de Cayos Cochinos. En la anterior ocasión también coincidieron en la misma edición. Fue en el año 2017 y su concurso fue bastante destacado en ambos casos, siendo el fallecido José Luis Losa el ganador de ese año.

En su anterior participación, Kiko Jiménez fue el décimo expulsado, quedándose a las puertas de la final. Mejor resultado logró Laura Matamoros, que llegó a la ansiada final, pero acabó terminando en tercer lugar.

La dedicatoria de Laura Matamoros

En más de una ocasión se han dejado claras las diferencias entre Laura Matamoros y Makoke. Desde hace tiempo se ha visto que no hay una buena relación con la que era la novia de su padre, Kiko Matamoros, y la presencia de Laura Matamoros en Honduras no da señales de que ayude a tranquilizar las cosas. Precisamente, una de las condiciones para su participación era el veto completo a Makoke. Sin embargo, la colaboradora es una de las participantes de los debates de Supervivientes.

Precisamente, en la segunda gran gala del programa, en la que se producía la llegada de Laura a Honduras, era la primera vez que ambas coincidían aunque fuese en el mismo programa. "Lo peor es estar tan incomunicada de ellos, ya he sido superviviente, vengo a disfrutar. Llegaré hasta donde llegue, pero tengo mucho miedo de no poder comunicarme con los niños", fueron las primeras palabras de Laura, minutos antes de saltar desde el helicóptero.

Segundos antes del salto, volvió a mencionar y a dedicarle a sus hijos el salto, pero también quiso tener un recuerdo con la expareja de su padre. "También se lo voy a dedicar a una persona que sé que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto, ¡Makoke a la calle!", gritó Laura, haciendo honor a uno de los gritos que se han hecho virales en redes sociales en los últimos meses.

La reacción de Makoke ha sido negativa, ya que no se esperaba una ataque en ese momento. "Me lo he tomado a mal, pero no por mí porque tengo prioridades en mi vida", empezó diciendo Makoke a la que se le veía afectada por el ataque. "No lo entiendo, últimamente me cruzaba con ella y teníamos conversaciones en maquillaje. Es que no lo entiendo", terminó diciendo con la voz entrecortada.