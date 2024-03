Ángel Cristo Jr. rechaza a Bárbara Rey: no quiere leer la carta de su madre.

La alegría de Supervivientes que mantienen la mayoría de concursantes contrasta con los malos momentos que están atravesando los primeros días algunos de los concursantes. Carmen Borrego ya ha tenido varios comentarios sobre un posible abandono y, en las últimas horas ha sido Zayra Gutiérrez ha tenido que ser evacuada ante unas complicaciones de salud.

A esta pareja, habría que sumar a Ángel Cristo Jr., el cual antes de saltar desde el helicóptero tuvo el primer encontronazo con Carmen Borrego. El hijo de Ángel Cristo tampoco ha aterrizado en Honduras de la mejor manera y ha tenido unos días más que complicados en la isla. Además, a todo lo anterior hay que sumarle que Ángel Cristo Jr. cumplió años en Honduras, una pequeña alegría que se ha visto empañada por la noticia que le dieron desde Madrid.

Carlos Sobera, encargado de llevar el programa junto a Sandra Barneda y Jorge Javier Vázquez, contactó con los Cayos Cochinos para darle una noticia a Ángel Cristo Jr. El presentador empezó felicitando al concursante, para posteriormente, comentarle que tenía una sorpresa de una persona que no esperaba. "Se trata de una carta muy muy especial, la carta que tu madre, Bárbara Rey, te ha hecho llegar, y que sé que tú has leído en privado, pero que es tan trascendental que creo que los espectadores deben conocerla, Ángel", explicó el presentador.

Sin embargo, el concursante no quería saber nada ni de la carta, ni de su madre, con la que lleva distanciada desde hace un tiempo. "Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre, no tengo nada que escuchar de mi madre", contestó de forma rotunda Ángel Cristo Jr. Ante la negativa del participante, Sobera cerró la conexión con Honduras y se dirigió a la audiencia, a la que le leyó la carta.

"Ángel está pasando por un mal momento"

Una vez terminada, el presentador volvió a conectar con la isla para ver si Ángel había recapacitado y quería escuchar la carta. Su postura fue la misma que había mantenido minutos atrás, no quería saber nada de su madre. "Creo que Ángel está pasando por un mal momento personal que se ha llevado a la isla, pero sinceramente, aunque esté molesto, creo que el contenido de la carta a él le hubiera beneficiado conocerlo", han sido las palabras de su novia Ana, la cual se ha mostrado muy preocupada por su pareja.

"Carlos, de verdad, yo no quiero hablar más de este tema. Ya es suficiente, el daño es muy fuerte. Esto nada más lo saben los que viven de las puertas para adentro lo que hay y a mí me está costando hoy estar aquí por amor. Yo no quería que él fuera porque psicológicamente yo no le veía bien para enfrentarse a todo esto", ha sido lo último que ha dicho la pareja de Ángel Cristo Jr. antes de cambiar de tema.

La relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr. está en un momento crítico. Pese a que Bárbara ha intentado un acercamiento aprovechando la participación de su hijo en Supervivientes, este no ha querido saber nada, dejando claro que es un tema muy complicado y que no tiene pinta de que se solucione de un día para otro.