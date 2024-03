Las contundentes declaraciones de Alejandra Rubio sobre la nueva pareja de Bigote Arrocet: "Le voy a echar un cable"

Edmundo 'Bigote' Arrocet ha vuelto a ser noticia en las últimas semanas por unas imágenes, que salieron en portada de la revista Diez Minutos, en las que se le ve de la mano acompañado por una joven. Por lo que se ha confirmado, la mujer que acompaña a Bigote es una joven británica Marta Pawlowska de 28 años, a la que le saca 46. El cómico ha pedido en todo momento respeto para su pareja y que les dejen tranquilos, unas palabras que ponen en duda muchas personas.

En el programa Así es la vida se ha comentado acerca de la relación y las imágenes que han salido, coincidiendo la mayoría en que lo que para Edmundo Arrocet es un robado, para ellos son unas imágenes pactadas y en las que se busca recuperar un poco de la atención que tenía el cómico cuando salía con María Teresa Campos.

Bigote ha comentado en unas declaraciones a Pronto que está muy a gusto en su relación y que solo puede ser estropeada por todas aquellas personas que hablan y comentan sobre ella sin tener ningún dato. Estas declaraciones tampoco han convencido a los colaboradores de Así es la vida. En el plató se opinó que el argentino, con bastantes años de experiencia en el circo mediático, está organizando una campaña para ganar cierta relevancia y, en el caso de que la relación termine, seguir generando ruido para ganar notoriedad.

La reacción de Alejandra Rubio

Entre los colaboradores de Así es la vida estaba Alejandra Rubio, que quiso dejar claro, en primer lugar, que ella entiende en cierto modo la presión a la que puede estar sometido Bigote Arrocet. "Puedo entender a Edmundo en esta situación. Es verdad que tampoco me parece nada del otro mundo, ni que haya sido tan mediático. Se ha hablado un poco de ello, ha salido en una portada, está bien", ha sido la opinión de la pequeña del clan Campos.

Alejandra ha querido ponerse en la piel de Bigote y su pareja. "Es verdad que es muy molesto tener a la prensa todo el día y más cuando estás en una relación". Por otro lado, Alejandra también compartió la opinión de sus compañeros, afirmando que no cree que estén agobiados por la prensa, ya que viven en Londres y no suelen destinar periodistas fuera del país, a no ser que sea algo muy relevante.

Para cerrar su intervención, Alejandra ha querido salir en defensa de Bigote "echándole un cable". "Que ella haya dicho que si sale una foto suya, se acaba la relación... Cada uno sabe con quién se empareja, si no quieres salir en una foto, no haberte liado con una persona conocida", señaló Alejandra, defendiendo al que algún día había sido pareja de su abuela.