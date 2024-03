¿En qué trabaja Orestes, más allá de El Cazador y Pasapalabra? Esta es su prestigiosa profesión

Orestes Barbero ya es historia de la televisión y uno de los personajes más icónicos del último lustro en los concursos de la pequeña pantalla. Tras su sonadísima participación en Pasapalabra, el concursante dio el salto a la cadena pública para pasar de intentar batir el bote a ponérselo difícil a los aspirantes. Junto a él, otros tantos "cerebritos" que se dieron a conocer gracias a sus asombrosas capacidades en programas como Saber y Ganar, Pasapalabra o ¡Boom!.

Barbero, que llegó para sustituir a David Leo, 'El estudiante', tras ser imputado por un caso de malos tratos. Ahora, sin embargo, parece que los cazadores más experimentados quieren ocupar su lugar, tal y como ha pasado en uno de los últimos programas. Orestes se preparaba para salir a enfrentarse a uno de los aspirantes cuando Erundino Alonso le agarró por detrás justo ants de que pudiera sentarse en la silla. "Si me descuido se me cuela", añadió entre risas el ex de ¡Boom!.

En qué trabaja Orestes

Natural de Burgos, Orestes es estudiante del Grado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Su sueño es convertirse en docente y trasnmitir todos los concomientos que almacena en su prvilegiado cerebor y que deja boquiabiertos a concursantes, presnetadores y espectadres muchas tardes en televisión.

En 2016, cuando tenía solo 19 años, participó en 75 programas midiéndose a otro histórico como Jero García, y posteriormente volvería al concurso participando en 84 ocasiones. En Telecinco llegó a participar en 119 ocasiones más 10 que no pudieron ser emitidas debido a la sentencia judicial que canceló la emisión. En aquella época, llegó a ganar 68.400 euros y solo fue apartado del plató por la citada sentencia.

Posteriormente llegó su épico duelo con Rafa. Orestes estuvo en Pasapalabra durante 360 programas, de los que 197 los compartió con Rafa Castaño. Antes, ya había compartido plató durante muchas tardes con otro concursante: Jaime, con el que tuvo que verse las caras en 102 programas.

Tras los pasos de Oretses

Hace pocos días que Moisés Laguardia celebraba su programa 200 en Pasapalabra. El alfareño ha llegado a una cifra mítica, y sigue sumando tardes en el concurso, entrando en un podio ilustre porque sólo se encuentran Orestes Barbero y Rafa Castaño por encima de él. También tiene mucho mérito la marca que pocos días antes lograba su rival: Óscar Díaz forma ya parte del club de los centenarios. El propio Óscar, al llegar a los 100, publicó un resumen de las estadísticas que pueden resumir su duelo en El Rosco con Moisés y que reflejan la extraordinaria igualdad entre los dos. Sin embargo, hay un dato más sobresaliente que da muestra de la huella que están dejando en Pasapalabra: el de la longevidad.

En este sentido, la actual pareja de concursantes está siguiendo lo pasos de un dueto histórico: el formado por Orestes y Rafa. Cuando el sevillano conquistó el bote, ese récord quedó establecido en 197 programas. Ya habían superado con creces la marca de 102 que estableció el propio Orestes con Jaime Conde.