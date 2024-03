La crítica de Monegal: Supongamos que TVE acaba fichando a Broncano

Hay mucha agitación con el posible, o imposible, fichaje de David Broncano (ahora en ‘La Resistencia’ de Movistar Plus+) por parte de TVE. Se han fijado en él porque Broncano se ha instituido, con mérito innegable, en un raro entrevistador, entretenedor, humorista y ‘showman’, todo a la vez, o sea, una estrella televisiva peculiar.

A pesar de que las audiencias en plataforma de pago no suelen alcanzar ni el 1% de cuota de pantalla, su labor ha llamado la atención de TVE, siempre tan necesitada, y se ha planteado ficharle. Broncano se caracteriza por jugar a descolocar al personal. De ahí su originalidad. Su estilo es aparentemente caótico. Hace de la improvisación su ‘modus operandi’. En octubre de 2022, una noche, mostraron a cámara la escaleta habitual del programa: eran cuatro garabatos que no llenaban ni un folio DIN A4. Hace pocos días invitó a las actrices Irene Esser y Maria Hervás. Venían a promocionar la serie ‘El inmortal’. Broncano consumió casi todo el programa hablando por teléfono con la madre de Hervás. Una llamada que surgió de improviso y él tiró millas. Y funcionó. Esta forma de descolocar al personal, improvisando sobre la marcha, puede funcionar bien en TVE. No es inquietante ni problemática. Son como burbujas inocuas y chispeantes, ingeniosas, un poco surrealistas y blancas. Un estilo que tranquiliza a TVE: no sufrirá ningún sobresalto.

Otra cosa es la situación de TVE con la que se va a encontrar Broncano si acaba fichado. Las turbulencias en la cúpula son preocupantes. La presidenta Elena Sánchez, en principio impulsora de este fichaje, parece menos entusiasmada y sorprendentemente lo ha congelado. Convocó ayer una reunión con el comité de dirección, y el director de contenidos, el de informativos, el de producción, la directora corporativa y el director de internacional, cultura y educación, la han plantado. Entre la directora del gabinete de presidencia, y la propia presidenta, la sintonía se ha esfumado. Y los consejeros, divididos: cuatro a favor de Broncano (dos del PSOE, uno de PNV y uno de Podemos) y cuatro en contra (tres del PP y otro de Podemos que se ha asilvestrado). Supongo que la productora del programa (El Terrat/Mediapro) está moviendo hilos para que el fichaje cuaje. Es natural. Un contrato de 12 o 14 millones al año es reconfortante. A Broncano le queda meditar si aterrizar ahora en TVE, visto como está el patio, es acertado.