Así es como Jorge Javier Vázquez barruntó el éxito de Supervivientes: "Salieron tres de golpe"

El estreno de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, ha sido todo un éxito de audiencia. Pero su presentador, Jorge Javier Vázquez, ya sabía de antemano cómo iba a desarrollarse todo. Y es que el conductor de Supervivientes tiene algo mejor que una bola de cristal para predecir su futuro: "Salieron tres de golpe".

Jorge Javier Vázquez lo cuenta todo en el blog que tiene en la web de la revista Lecturas. Allí explica que, como no podía ser de otra manera, la gala de inauguración de la nueva temporada de Supervivientes fue exitosa por todo el trabajo que había detrás de ella. Sin embargo, él ya sabía que iba a desarrollarse así de bien por una cuestión un tanto controversial: sus dientes.

Y explica que ya le había pasado en otras ocasiones. "Siempre que ha sucedido algo importante en mi vida se me ha despegado una funda. Me sucedió el día antes de comenzar la universidad", cuenta. Y también antes de estrenar Sálvame: "El día antes de empezar ‘Sálvame’, el de madrugada, me sucedió lo mismo con otra funda delantera".

Ahora, con el estreno de Supervivientes en ciernes: "Un diente, que se me movía. Antes de que se consumara la tragedia acudí para que me lo despegara y lo volviera a pegar. Y aquí es cuando tuve bien claro que el éxito de ‘Supervivientes 2024’ iba a ser de órdago: no solo me tuvo que despegar un diente sino que salieron tres de golpe porque otro dentista ideó así el sistema con el fin de que aguantaran más tiempo en su sitio",

Destacado

Jorge Javier Vázquez, un destacado presentador de televisión y comunicador español, ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento en su país natal. Nacido el 25 de enero de 1970 en Badalona, Barcelona, su trayectoria se ha caracterizado por su versatilidad, carisma y habilidades comunicativas, elementos que lo han llevado a destacarse a lo largo de los años en los medios de comunicación.

Su incursión en la televisión comenzó en la década de 1990, participando en una variedad de programas de diferentes géneros. Sin embargo, su gran salto a la fama ocurrió cuando se unió como colaborador al programa "Sabor a ti", conducido por Ana Rosa Quintana en Antena 3. Posteriormente, se convirtió en la figura central del programa trasladándolo a las mañanas, consolidándose como uno de los rostros más importantes de la cadena.

Pero fue su papel como presentador en el programa de crónica social "Aquí hay tomate" en 2003, donde Jorge Javier alcanzó su máxima popularidad. Su estilo afable y su habilidad para abordar temas polémicos lo convirtieron en un favorito del público, y el programa se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo.

A lo largo de su carrera, ha demostrado una versatilidad excepcional al participar en una amplia gama de programas, desde talk shows hasta realities y programas de entretenimiento. Su capacidad para conectar con la audiencia y su destreza para conducir programas como "Gran Hermano" y "Sálvame" lo han establecido como uno de los presentadores más respetados en España.

Fuera de las pantallas, Jorge Javier Vázquez ha sido un defensor abierto de la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTQ+, utilizando su plataforma para abogar por la inclusión y la diversidad en la sociedad española. Su impacto va más allá del entretenimiento, convirtiéndolo en una figura destacada en la lucha por la igualdad de derechos.

El presentador afronta ahora un nuevo reto profesional, la presentación de Supervivientes, un reality de supervivencia que, al menos hasta ahora, sólo le ha dado alegrías. De su éxito dependerá, seguramente, su continuación en la cadena amiga con nuevos proyectos.