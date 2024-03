Última hora sobre el embarazo de Marta Peñate: "Volviéndome loca"

Sin duda una de las cosas más bonitas de la vida es ser madre. Un deseo que mantiene vivo Marta Peñate, colaboradora de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco. La televisiva ha iniciado un procedimiento para quedarse encinta y ofrece, de forma puntual, la última hora sobre este proceso en sus redes sociales: "Vilviéndome loca".

Marta Peñate ya hizo un primer intento que, sin embargo, no salió tal y como esperaba. No se quedó embarazada, pero eso no era un impedimento para volverlo a intentar. Eso sí, primero tiene que hacerse unas pruebas. De hecho, como explica, "estoy esperando a hacerme la biopsia del endometrio de 20 días". Esa es la respuesta que hace a un seguidor que le pregunta por qué ya no habla en sus redes tanto del tema de "ser mamá".

La colaboradora de Supervivientes también explica que "ha sido tanto tiempo hablando de lo mismo, luchando por lo mismo, volviéndome loca por lo mismo... que estoy en un momento en el que me he llenado de paciencia. Hasta que me toque quiero distraer mi mente y no obsesionarme más".

Publicación de Marta Peñate. / Instagram de Marta Peñate @martapenateamador

