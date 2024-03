Una ganadora de GH VIP relata el infierno que ha vivido: "He sufrido dos abortos"

Ser famoso o ganar GH VIP no es sinónimo de que te vaya a ir todo bien en la vida. Y el ejemplo está en una de las ganadoras de este reality que, a través de sus redes sociales ha contado el infierno que ha vivido, asegurando que "he tenido el peor año de mi vida": "He sufrido dos abortos".

La persona de la que estamos hablando es Alyson Eckmann, quien ha querido contar lo que le ha ocurrido en este último año a través de sus redes. Eckmann, que ganó GH VIP 5, explica que ha roto con su novio, con el que se iba a casar, considerando que tenía una "relación tóxica" con él. Y no solo eso, asegura que "he tenido que cambiar de ciudad, empezar de cero, coger un piso... El dinero, el trabajo", ha enumerado la natural de Washington, que ha reconocido que todo este proceso le ha supuesto mucho a nivel "mental y emocional".

Alyson "Aly" Rae Eckmann, nacida en Seattle, Washington, Estados Unidos, el 8 de noviembre de 1990, es una destacada presentadora, reportera, cantante y locutora de radio estadounidense con una trayectoria fascinante y versátil.

Aunque Alyson creció en Seattle, su vida dio un giro significativo a los dieciocho años cuando decidió trasladarse a México. Dos años más tarde, a los veinte, se aventuró aún más lejos y se estableció en Madrid, España. Inicialmente, planeaba quedarse solo diez meses, pero una oportunidad laboral como niñera la llevó a prolongar su estadía por dos años adicionales. Durante unas vacaciones en Canarias, su vida dio un nuevo giro inesperado cuando se encontró con la grabación del programa de televisión "Un príncipe para Corina". Aunque inicialmente no estaba segura, aceptó la propuesta de participar en este dating show de Cuatro, lo que marcó el inicio de su carrera en la televisión española.

Desde entonces, Alyson ha dejado una marca significativa en la industria del entretenimiento español. Se unió al programa de televisión "Hable con ellas" en Telecinco, donde no solo se destacó como presentadora, sino también como reportera. Además, ha incursionado en la radio como locutora en el popular programa "No te cortes" de Los 40 Principales.

Versatilidad

Su versatilidad y talento la han llevado a participar en una variedad de proyectos, desde su papel como reportera en el programa "Todo va bien" de Cuatro hasta una aparición estelar en la serie de televisión "La que se avecina". También ha colaborado con VEVO España, presentando el programa "Vevo Fresh" y cubriendo festivales como el DCODE.

En el ámbito musical, Alyson ha demostrado su pasión y habilidad como cantante. Fue vocalista de un grupo de jazz durante ocho años y ha lanzado dos sencillos, "Believe Me" en 2014 y "Day After Day" en 2015. Además, ha participado en producciones musicales como "Cats", "Seussical" y "Annie".

En cuanto a su vida personal, Alyson ha estado involucrada en diversas relaciones que han captado la atención de los medios, desde su relación con el actor Álex González hasta los rumores sobre su vínculo con Peter Vives. Sin embargo, hasta hace nada, Alyson compartía su vida con su novio Joey en Los Ángeles, marcando un nuevo capítulo en su emocionante viaje personal y profesional, aunque finalmente lo dejaron.