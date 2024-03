El nuevo miembro de la familia de Jorge Javier Vázquez: el bebé que ha presentado en redes sociales.

Ya se puede decir que el regreso de Supervivientes ha sido un éxito rotundo. El concurso más exigente de la televisión ha arrasado en sus primeros programas. La audiencia, deseosa de ver a la gente en Honduras, ha respondido con muy buenas cifras. No podía ser de otra manera, ya que esta edición era una de las más especiales de los últimos años.

El cambio de productora ha sentado bien. Producciones Cuarzo se ha hecho con el control cuando más lo necesitaba el formato. Con un giro de diseño, modernizando la imagen del reality, e introduciendo nuevas dinámicas, personajes y pruebas, la organización ha sabido mantener lo mejor del pasado y añadir nuevos detalles que hacen de esta edición una de las más emocionantes.

Otro de los aciertos en los que está de acuerdo la mayoría de espectadores es en la elección de los presentadores. Jorge Javier Vázquez liderará, un año más, el programa, teniendo la inestimable ayuda de Carlos Sobera, que suma así su sexta edición, y de Sandra Barneda que regresa para los debates. Desde Honduras, Laura Madrueño repite por segundo año consecutivo.

La familia de Jorge Javier Vázquez

La vuelta de Jorge Javier Vázquez, después de lo que pasó con Sálvame y el veto a la mayoría de los colaboradores, ha sido toda una alegría. La presencia del presentador se ha convertido en un elemento indispensable en cada edición de Supervivientes y así se lo ha demostrado el público. Después de unos meses complicados a nivel personal y profesional, el presentador vuelve a estar en la cresta de la ola.

La cancelación de Sálvame fue todo un mazazo para el que no estaban preparados los colaboradores del programa. Además, con el cambio de directiva en Mediase, muchos de ellos fueron vetados de las cadenas. Ese no fue el caso de Jorge Javier, al que le ofrecieron un nuevo programa en prime time y con la intención de competir cara a cara con El Hormiguero. Sin embargo, la pelea duró poco, ya que los números del programa de Pablo Motos no disminuyeron y, por el contario, Cuentos chinos se derrumbó por completo, durando apenas diez episodios.

A esta debacle profesional, se unió la pérdida de uno de los seres queridos del presentador. Lima, su galga, falleció a finales de enero tras doce años junto al presentador. Una pérdida durísima que parece que está superando poco a poco. Precisamente, una de sus últimas publicaciones ha sido anunciando un nuevo miembro en la familia.

"Se llama Cati y tiene cinco meses. Llevamos un trote. Me había olvidado de lo dura que es la crianza. Gracias a ella y a Supervivientes 2024 estoy como unas castañuelas. Pero para gracias, las vuestras. GRACIAS SIEMPRE", ha compartido el presentador en sus redes sociales, demostrando la alegría que tiene últimamente. Un agradecimiento que ha extendido a Supervivientes y a los seguidores que le acompañan día tras día.