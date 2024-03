Nuevo problema de alquiler para el hijo de Carmina Ordóñez: 12.000€ en 72 horas.

El hijo de Carmina Ordóñez ha sido noticia en las últimas semanas por un desahucio que ha sufrido en su piso de Madrid. Después de decirse que había desaparecido del mapa, Julián reapareció de forma sorpresiva en Cuenca, en la casa de su padre. Desde allí mantiene el contacto con sus seguidores a través de Twitch, plataforma que pertenece a Amazon y en la que se realizan directos.

Ante esta situación, un tanto delicada, Julián ha tenido alguna oferta para regresar a la televisión, pero sorprendentemente las ha rechazado. Más en concreto, el programa de Telecinco Así es la Vida, le lanzó una oferta que rechazo. "O Julián tu representante no te informó, que a veces puede pasar. Porque fue el representante quien dijo que no a colaborar en Así es la Vida, que es un programa pequeñito, modesto, pero en el que nos lo pasamos muy bien. Y al final oye, podría estar aquí sentado", fue la reacción en directo de Sandra Barneda, justificando la decisión que habría tomado Julián.

Varias semanas después del rechazo, el mismo programa ha sacado a la luz unas conversaciones que habría tenido Julián con una supuesta casera de Córdoba a la que le pidió información sobre un piso que estaba planteando alquilar. Sin embargo, y como contó en el programa la mujer, la falta de información por la parte de Contreras hizo que las negociaciones se rompiesen de forma definitiva.

Julián Contreras Jr. responde a la casera

Al hijo de Carmina Ordóñez no le ha hecho mucha gracia las declaraciones en televisión de una supuesta casera a la que le iba a alquilar un piso en Córdoba. Después de los problemas que tuvo con su casera en Madrid, la cual le reclamaba 30.000 € por diversas deudas, el hijo de Carmina Ordóñez no quiere otro problema del mismo estilo, por lo que ha optado por pasar al contraataque.

La mujer de Córdoba declaró en Así es la Vida que se habían puesto en contacto con ella para alquilar el piso. "Querían unos planos de la vivienda porque hay una persona con limitaciones visuales, luego resulta que era el padre", mencionó la casera.

En un primer momento, contestaron a lo que se les pedía, pero tras estudiar la situación de los posibles arrendatarios, optaron por cortar las conversaciones. "No tenía unos ingresos demostrables y nos dijo que ella podía hacer de avalista o podía hacer un seguro de alquiler. Nos pareció muy raro y entonces no le seguimos enviando información ni nada", menciona la mujer.

Estos comentarios han llegado hasta Julián Contreras Jr. que, de forma inmediata, ha declarado que no pueden ir aireando en público cuestiones que son de índole privada, como esta negociación del alquiler de la vivienda. "Ha difundido las comunicaciones privadas que mantuve con usted sin previo ni expreso consentimiento lo cual es muy grave", afirmó Contreras que ya tiene claras sus reclamaciones.

El hijo de Carmina Ordóñez ha declarado que las cosas no van a quedar así y que se va a pagar por el supuesto daño que le han hecho. "Vengo a requerirle que en un plazo no superior a 72 horas me indemnice con una cuantía total de 12.000 €", un aviso que habrá que ver cómo de efectivo es.