Esto es lo que opina Isa Pantoja de la nueva amiga de su madre: "Tengo recuerdos de ella"

La última que quedaba en hablar sobre la amiga de Isabel Pantoja era su hija, Isa Pantoja, quien también ha ofrecido su opinión sobre Mariló ante los periodistas: "Tengo recuerdos de ella".

Y es que la hija de Isabel Pantoja no hizo más que confirmar lo que ya antes se había dicho, que Mariló no es una amiga nueva, sino que es que ha sido ahora cuando se ha conocido que tenía relación con la Pantoja. Es más, Isa Pantoja apuntó que "es buena gente la verdad, tengo recuerdos de ella desde hace tiempo y me alegro de que esté saliendo".

También negó que su madre no hiciese vida social, sino que hasta ahora no había sido captada por las cámaras. "Ella hace eso también, entiendo que sea novedoso, pero es así", le dijo a los periodistas, a los que también rechazó que, de momento, hubiera un acercamiento con su madre.

Isabel Pantoja, una de las voces más destacadas y emblemáticas de la música española, ha dejado una huella indeleble en la industria musical desde su nacimiento en Sevilla en 1956. Su ascenso a la fama se consolidó tras su participación en el concurso televisivo "Benidorm '78", catapultándola a la prominencia y convirtiéndola en un ícono de la música española.

Con más de 20 álbumes de estudio lanzados y millones de copias vendidas en todo el mundo, Pantoja ha demostrado ser una artista versátil capaz de dominar diversos géneros musicales, desde la copla hasta la balada y el flamenco. Su voz única y su capacidad para transmitir emociones han cautivado a audiencias tanto en España como en el extranjero, ganándose el reconocimiento de la crítica y del público.

A lo largo de su carrera, ha sido galardonada con prestigiosos premios como el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música, destacando su excepcional talento y contribución a la industria musical. Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por controversias y escándalos públicos, incluyendo problemas legales relacionados con evasión fiscal.

A pesar de los desafíos y obstáculos que ha enfrentado, Isabel Pantoja ha demostrado una notable resiliencia y determinación en su carrera musical. Su pasión por la música y su compromiso con su arte la han llevado a superar adversidades y a mantenerse como una de las figuras más influyentes y respetadas en el panorama musical español.