Adiós a los Mozos de Arousa: ‘Cuadrilla orejas’, el nuevo equipo que arrasa en Reacción en cadena

Nadie duda ahora del éxito que supone Reacción en Cadena, el concurso presentado por Ion Aramendi en Telecinco que acaba de cumplir trescientas ediciones. Uno de sus puntos fuertes es su trío de concursantes, los Mozos de Arousa, que arrasan cada tarde en Telecinco.

Pero ahora, Gabri, Ane y Ana han llegado para conquistar a laa udiencia.

"Infiel"

El equipo ‘Cuadrilla orejas’ han llegado a complicidad ganadora con bastante ventaja en el marcador sobre los Mozos de Arousa y se han enfrentado a la prueba con un objetivo, superar los 12 aciertos de sus rivales gallegos. Algo que han intentado utilizando su propia conexión y vocabulario de su cuadrilla.

Las concursantes han comenzado la prueba con un premio, un saludo a la abuela de una de ellas y muchos nervios. De hecho, ellas mismas se han reído de los pequeños y divertidos fallos que estaban cometiendo. Con la palabra gato han comenzado los aciertos y la cosa ha comenzado a fluir. Gabri, Ane y Ana son muy amigas, tienen una gran complicidad y han tirado de sus vivencias para adivinar algunas de las palabras como “Qué-cambiaste-por-caviar” y estarse refiriendo a "chóped". Ion Aramendi ha creído que ellas sabrían a qué se referían.

En la siguiente palabra, las concursantes se han acordado del novio de una de ellas y han soltado un “Qué-es-tu-ex” y ella lo ha tenido clarísimo “infiel”. El plató ha estallado en una carcajada y la concursante se ha ruborizado “pobre, es mentira”, pero al presentador le ha parecido que por primera vez estábamos conociendo de forma más personal a las concursantes de ‘Reacción en cadena’.

El equipo de ‘Cuadrilla orejas’ no ha conseguido superar los 12 aciertos de los Mozos de Arousa, pero se han ido del programa con el juego de ‘Reacción en cadena’ y habiéndonos regalado un momento maravilloso.

Bruno tira de épica

Un par de fallos inesperados han bajado de forma radical el premio por el que jugaban los Mozos de Arousa en su última cadena, pero los concursantes han peleado hasta el último segundo por 6.688 euros y han vuelto a dejarnos sin palabras.

Al saber que la última palabra estaba relacionada con pan y que comenzaba por CE y terminaba en S, Bruno, Raúl y Borjamina han exclamado a la vez “cereales”, pero luego han seguido pensando y han tenido la sensación de que también podían ser cestos de pan. No lo tenían claro y han decidido comprar el eslabón misterioso. l saber que que era enano, se han quedado sin opciones porque cereales ya no podía ser. El tiempo ha comenzado a correr más rápido que nunca y sus caras eran todo un poema porque no había nada que les encajara entre pan y enano. Sin embargo, nada es imposible para los Mozos de Arousa, “Los Aramendis”, como ha decidido bautizarles el presentador y han vuelto a dejarnos sin palabras.

De la boca de Bruno ha salido la palabra Ceres y Borjamina ha fruncido el ceño, pero le ha dado la razón en que era un planeta enano y que Ceres también era el dios griego del pan, el equivalente a Pan en la mitología romana. El tiempo llegaba a su final y Ceres era una respuesta perfecta.

Ion Aramendi ha celebrado el acierto de los concursantes calificándolo de épico porque nada hacía prever que algo tan complicado iba a surgir así a pocos segundos del final “un gran cierto, Bruno”.