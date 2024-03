Elena Tablada sorprende anunciando una nueva ruptura en público: "No conectamos"

Elena Tablada ha dejado anonadada a la audiencia tras romper con su pareja de baile en directo. La concursante de 'Bailando con las estrellas' no había podido disfrutar hasta el momento al 100% con su maestro de baile porque no habían logrado conectar y el último programa ha sido la gota que colmó el vaso.

Tablada se jugaba la eliminación cntra Miguel Torres y, tras terminar el baile, la pareja ha acudido al centro del plató para recibir el veredicto del jurado. Sin embargo, Jesús Vázquez se percató en seguida de la incomodidad que flotaba en el ambiente: "Se me hace muy difícil no notar la tensión, chicos. Todas las parejas terminan dándose un abrazo, mirándose a la cara... vosotros no os miráis ni a la cara".

En seguida, la bailarina salió a defenderse: "Sí nos hemos mirado a la cara". Es bien sabido por la audiencia que ambos han ido distanciándose desde la semana anterior tras una bronca en los ensayos: ‘’Son bastantes días juntos y he cambiado ahí en un momento dado en el entreno que fui un poco más severo y a ella no le gustó y de ahí derivo una cosa y otra’’.

No obstante, Adrián Esperón también quiso expresar cómo se sentía: "Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo, podría decirse que no sirvo como su maestro así me lo ha dicho esta semana''. Acto seguido y después de que Tablada se mantuviese firme con su participación en el programa, Esperón dio un paso adelante: ''Yo quiero ser profesional, que ella consiga un buen papel en este concurso, me doy un paso al lado. No quiero perjudicarla. Abro petición al programa de que le puedan poner a otro maestro''. Tal y como él ha dejado ver, ha sido Elena Tablada la que habría sugerido que se echara a un lado para contratar a otro maestro. Sin embargo, ella ha asegurado que ya rechazó cambiar de maestro.

Un difícil momento

Tras seis años de relación y una hija en común, la diseñadora de joyas y el empresario Javier Ungría tomaban la decisión de separarse en el verano de 2023. Ahora, Tablada vuelve a dar el salto a un plató televisivo, aunque esta vez lo hará para demostrar todo lo que es capaz.

Aunque todo el mundo aseguraba que este programa iba a ayudarla a poner las cosas en su sitio, parece que todo no está yendo como pensaba y quien iba a ser un apoyo incondicional ha resultado ser todo lo contrario.