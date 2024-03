Escándalo en Bailando con la Estrellas al apartar un maestro de baile por lo que pasó con Elena Tablada en los ensayos: "Mucho ha tenido que aguantar de este señor"

Nuevo drama en Bailando con las estrellas. Y esta vez no ha sido por la valoración del jurado, como le suele ocurrir a Bruno, de los Mozos de Arousa.

El mal rollo entre Elena Tablada y su maestro de baile, Adrián Esperón, ha provocado que el bailarín de un paso a un lado y se proponga para abandonar el concurso para no entorpecer la evolución de su compañera. Tras vivir este momento en directo, Sheila Casas se pronuncia a través de sus redes sociales: "Mucho ha tenido que aguantar Elena Tablada de este señor que no se sabe. No es oro todo lo que reluce. Es muy fácil decir cosas en dos minutos de directo para quedar bien y luego la realidad es muy diferente", son sus palabras.

"Tú puedes, Elena. Sigue esforzándote y dándolo todo como siempre", añade la hermana del actor Mario Casas en su mensaje. Ante este mensaje de apoyo por parte de su compañera de concurso, la expareja de Javier Ungría no tarda en reaccionar.

Elena Tablada se salva y su profesor rompe su silencio

La empresaria ha sido salvada por el jurado, pero la competición seguía adelante y debía defender un nuevo baile. Para esta ocasión, Elena ha preparado un pasodoble, 'On the floor', junto a Adrián Esperón, su maestro de baile. ¿Cómo le habrán ido los ensayos? Recordemos que, la semana pasada, vivieron su peor semana tras tener una tremenda bronca. La mala relación entre Elena Tablada y su maestro de baile está afectando a sus actuaciones y el pasodoble que ha defendido en esta gala ha estado marcado por la tensión entre ambos, algo que no han podido evitar notar los miembros del jurado.

Con todo esto y dejando a todos con la boca abierta, el maestro de baile de Elena Tablada se ha pronunciado al respecto: ''No lo quería decir antes porque quería ser profesional y no causar ninguna problemática (...) Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo, podría decirse que no sirvo como su maestro así me lo ha dicho esta semana''.

El maestro de Elena, finalmente ha pedido un cambio de maestro para Elena debido a sus múltiples discusiones: ''Yo quiero ser profesional, que ella consiga un buen papel en este concurso, me doy un paso al lado. No quiero perjudicarla. Abro petición al programa de que le puedan poner a otro maestro''.

Tras lo ocurrido, el jurado ha valorado la actuación del dúo y Elena ha conseguido un total de 35 puntos.