Cristina Porta reaparece tras estar alejada de Telecinco y habla de su embarazo: "El sueño más grande de mi vida"

Cristina Porta está conquistando México, eso es así. Mientras se estrenaba la segunda temporada de 'Sálvese quien pueda' mexicana en la que aparecen sus excompañeros de 'Sálvame' Belén Esteban, Kiko Matamoros o Víctor Sandoval, ella concursa en el reality 'La Casa de los Famosos'. El final de la competición está previsto para el mes de mayo, y a pocas semanas de haber comenzado el formato, la española ha sido bastante mediática por los enfrentamientos que ha tenido con Thalí García, actriz mexicana que ya ha sido expulsada.

Se sincera sobre su embarazo

Cristina Porta ha recordado entre lágrimas uno de los episodios más complicados de su vida. La periodista ha hablado por primera vez de su embarazo, que no llegó a termino y sufrió un aborto. La presentadora, y concursante de realities, sufrió un aborto y tuvo que pasar por ese trance ella sola, "aun teniendo novio". Un terrible episodio que ha sacado a la luz durante su paso por 'La casa de los famosos', reality de México.

La colaboradora de televisión ha hecho público su testimonio más desgarrador: estuvo embarazada y perdió el bebé que esperaba. Un duro varapalo al que se enfrentó sola. Lo ha contado llorando y con un nudo en el pecho al recordar lo difícil que fue para ella vivir todo aquello. "Una vez, yo estuve embarazada. Tuve un aborto natural y fue el peor día de mi vida", ha reconocido Cristina Porta.

El embarazo era algo que deseaba y perder al bebé fue muy doloroso, pero lo fue aún más vivirlo sin ningún tipo de apoyo. "Ese día lo pasé sola aun teniendo pareja. Me sentía tan mal de lo que me estaba pasando. Era como: 'jolín, el sueño más grande de mi vida no lo puedo cumplir y encima estoy sola'. Tuve un aborto sola aun estando con una persona que me quería...", sigue sin poder creerse la periodista, sintiendo todavía un profundo dolor al verbalizar estas palabras.

"Es por eso que me cuesta tanto confiar en un hombre. Prefiero estar sola... Incluso, prefiero ser madre soltera, si puedo, que estar esperando algo de alguien que nunca me han dado", ha reconocid